Siemens nähert sich Allzeithoch

Die Aktie von Siemens hat im laufenen Jahr bisher klar besser abgeschnitten als der DAX® und bewegt sich seit einigen Wochen auf Rekordniveau. Katalysator waren ein Umsatz- und Gewinnrekord im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 und für das laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz trotz konjunktureller Unsicherheiten um vier bis acht Prozent zulegen.

„Unsere Strategie zahlt sich aus, und wir beschleunigen weiterhin die digitale und nachhaltige Transformation unserer Kunden“, sagte Siemens-CEO Roland Busch bei der Vorlage der Bilanz Mitte November. Siemens zählt zu den großen Profiteuren der zunehmenden Automatisierung und Internet of Things. Konzernchef Busch fokusierte sich auf wachstumsstarke Segmente und trennte sich von weniger attraktiven Bereichen. Überdurchschnittliches Wachstum sieht er aktuell vor allem im Software- und Digitalgeschäft. In diesem Bereich verbuchte Siemens zuletzt jedoch einen Auftragsrückgang. Das global nachlassende Wachstum hinterläßt also Spuren. Damit nicht genug. Bei der Medizintechniksparte Siemens Healthineers schwächelt die Labordiagnostik und bei Siemens Energy musste sich die einstige Konzernmutter kürzlich sogar an einem Hilfspaket beteiligen.

Busch sieht den Münchener Konzern dennoch weiter auf Wachstumskurs und will zwei Milliarden zusätzlich in neue Werke investieren. Angesichts des Rekordgewinns soll die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr erhöht werden. So erscheint das DAX®-Papier mit einem KGV von 14,8 und einer Dividendenrendite moderat bewertet. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie nach Angaben von Refinitiv daher als haltens- oder gar kaufenswert ein. Eine stärkere konjunkturelle Abkühlung oder gar ein Abgleiten wichtiger Wirtschaftsregionen in eine Rezession könnten die Aktie von Siemens allerdings unter Druck bringen.

Chart:

Widerstandsmarken: 167,00/194,14 EUR

Unterstützungsmarken: 139,86/144,65/155,77 EUR

Die Aktie von Siemens befindet sich seit 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Allerdings ist dieser Trend von teils sehr starken Rücksetzern geprägt. So zeigte das Papier zuletzt von Mitte Juni diesen Jahres bis Ende Oktober einen Pullback bis zur 38,2%-Retracementlinie bei EUR 123,10. Anfang November drehte die Aktie nach oben und das Junihoch von EUR 167 rückt inzwischen in greifbare Nähe. Gelingt der Ausbruch über dieses Level eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Potenzial bis zur 138,2%-Retracementlinie bei EUR 194,14. Der RSI signalisiert jedoch, dass das Papier kurzfristig überkauft ist. Unterstützung findet die Aktie bei EUR 155,77. Rücksetzer unter diese Marke könnten eine kurzfristige Konsolidierung bis EUR 144,65 (200-Tage-Durchschnittslinie) oder gar EUR 139,86 (61,8%-Retracementlinie) auslösen.

Betrachtungszeitraum: 31.01.2022–07.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 08.12.2018– 07.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen (Protect) könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des anfänglichen Referenzpreises oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert vorzeitig zurück. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Siemens-Aktie auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Siemens-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Verkaufspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

Siemens

Express Aktienanleihe Protect

HVB8F1*

101,25**

28.12.2026

Basispreis: 50%***; Zinssatz: 5,7 % p.a.



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Siemens

HC33DU

11,85

107,309004

120,72263

3

Open End

Siemens

HC306Q

10,34

128,767278

144,863188

5

Open End

Siemens

HC04K5

12,57

144,860983

156,131167

10

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Siemens

HC2879

3,54

214,565102

201,154783

-3

Open End

Siemens

HC6LK8

4,29

193,106829

177,02103

-5

Open End

Siemens

HD15HL

8,49

177,013123

165,755088

-10

Open End



