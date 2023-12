Siemens: Starke Performance

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

WKN: 723610/ ISIN: DE0007236101SYM9999 / Kürzel: SIE

ABSTRACT: Das Wertpapier hat im Juni ein Mehrjahreshoch formatiert, das aber zeitnah abverkauft wurde. Seit einigen Wochen ziehen die Notierungen wieder an. Aktuell notiert die Aktie wieder im Bereich des Hochs von Juni.

aktueller Preis: 165,21 EUR

Marktkapitalisierung: 121,76 Mrd. EUR

Umsatz 2022: 77,77 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 40,21 %

KGV 2023*: 10,72 %

4 Wochen Performance: + 17,64 %

Bewertung: Fairer Preis

Div. Rendite 2023*: 4,43 %

* Prognose

Siemens hat vor einigen Tagen eine Kooperation mit Intel angekündigt, in der es darum geht, Intel bei der Umstellung auf eine neue Produktionstechnik zu unterstützen. Ziel von Intel ist es, kleine Chip Strukturen zu fertigen. Die Zusammenarbeit ist auf drei Jahr ausgelegt und soll vor allem eine höhere Effizienz als auch um eine erhöhte Energieeffizienz ermöglichen.

Intel hat große Expansionspläne, gleichzeitig verpflichtet sich der Konzern auch zur Netto-Null-Emission. Die Umstellung auf die EUV-Lithographie erfordert sehr viel Energie, ist aber der zentrale Bauteil für die moderne Chipproduktion. Siemens verspricht sich von der Zusammenarbeit Lerneffekte, die der Konzern auf andere Bereiche übertragen möchte.

Bereits Anfang Dezember hat Siemens mitgeteilt, dass es die Heliox übernehmen wird. Heliox ist ein niederländischer Spezialist für die Ladeinfrastruktur von Nutzfahrzeugen. Diese Übernahme wurde von den Aufsichtsbehörden bereits genehmigt.

Die Aktie hat Mitte Juni bei 166,72 EUR ein Jahreshoch, bzw. ATH formatiert. Dieses Hoch wurde im Nachgang dessen aber rasch wieder abverkauft. Es ging übergeordnet bis Ende Oktober abwärts. Erst im Bereich der 119,30 EUR gelang die Stabilisierung und nachfolgend eine dynamische und von Momentum getragene Erholung. Seit gut sieben Wochen befindet sich die Siemens Aktie in einer Aufwärtsbewegung und befindet sich aktuell im Bereich des Hochs von Juni.

Wesentlich wird sein, ob die Aktie hier ein Doppeltop formatiert oder direkt weiterläuft. Sollte kein Doppeltop formatiert werden, so könnte sich die Aufwärtsbewegung noch etwas weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele könnten die 172/74 EUR bzw. der Bereich bei 188/190 EUR sein. Es ist allerdings auch so, dass die Luft nach oben dünner wird, Rücksetzer einkalkuliert werden müssen.

Diese Rücksetzer könnten sich zunächst bis in den Bereich der 20-Tage-Linie (aktuell bei 153,61 EUR) einstellen und wären als unkritisch zu interpretieren, sollte das Wertpapier im Dunstkreis dieser Linie wieder erholen können. Wird die 20-Tage-Linie aber auf Tagesschlussbasis aufgegeben, so würde sich das Tageschart etwas eintrüben. Weitere Abgaben bis an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 144,70 EUR) bzw. bis an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 139,52 EUR) wären denkbar. Offen ist noch GAPs bei 142,88 EUR, bei 139,84 EUR bzw. bei 136,69 EUR. Diese könnte zusätzlich im Zuge von Rücksetzern geschlossen werden. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass sich der Anteilsschein spätestens im Bereich der 142,88 / 136,69 EUR erholen müsste. Gelingt dies nicht, so ist vorstellbar, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Denkbar ist, das dann erneut der Bereich bei 120 EUR angelaufen werden könnte.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kurzfristig könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Sollte kein Doppeltop formatiert werden, so könnten übergeordnet die 188/190 EUR angelaufen werden. Eintrüben würde sich das Tageschart wieder verbindlich, wenn sich das Wertpapier per Tagesschluss wieder unter der 50-Tage-Linie (aktuell bei 138,86 EUR) festzusetzen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie zunächst über die SMA20 (aktuell bei 160,57 EUR) und im Nachgang dessen an die SMA50 (aktuell bei 154,57 EUR) schieben konnte. Es hat zwar etwas gedauert, bis sich das Wertpapier über die SMA50 schieben konnte, dafür ging es ohne Probleme über die wichtige SMA200 (aktuell bei 137,98 EUR), über die sich der Anteilsschein im Nachgang dessen auch festsetzen konnte. Es haben sich im Handelsverlauf immer mal wieder kleinere Rücksetzer eingestellt, die aber sofort wieder zurückgekauft wurden. Die SMA20 wurde als Support nicht mehr angelaufen.

Damit ist das 4h Chart als uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange ist denkbar, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen könnte. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren. Hält diese Unterstützung nicht, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 laufen könnten. Die bullische Grundstimmung würde aber in Frage gestellt werden, wenn sich das Wertpapier wieder unter der SMA50 festsetzen sollte. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 laufen könnten.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das 4h Chart ist bullisch zu interpretieren. Über der SMA20 könnten sich die Aufwärtsbewegungen weiter fortsetzen. Bärisch würde es wieder, wenn das Wertpapier sich unter der SMA50 festsetzt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

172,10

174,58

189,90

200,15

Unterstützungen

164,25

162,75

160,83

160,57

154,57

153,61

149,98

144,70

142,88 (GAP)

139,84 (GAP)

139,52

137,98

136.69 (GAP)

Quelle: xStation5 von XTB

