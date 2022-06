Siemens Healthineers-Puts mit 70% Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) in einer intakten Abwärtsbewegung. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie von Siemens Healthineers scheiterte am 04. Januar 2022 am Allzeithoch bei 67,60 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Nach dem Tief 48,80 EUR vom 02. Mai 2022 deutete sich ein Boden an. Am 31. Mai 2022 eröffnete die Aktie über der Widerstandszone zwischen 57,40 EUR und 57,48 EUR. Aber dieser Ausbruchsversuch wurde radikal abverkauft. Am Mittwoch fiel der Wert unter die Unterstützungszone zwischen 49,98 EUR und 48,52 EUR. Inzwischen hat sich der Wert darunter etabliert.

Ausblick: Die Abwärtsbewegung der letzten Wochen in der Aktie von Siemens Healthineers dürfte noch etwas andauern. Kurzfristig kann es zwar zu einer Erholung bis 48,52-48,80 EUR kommen. Aber danach droht eine weitere Abwärtsbewegung bis 41,97/71 oder sogar 34,09 EUR. Damit sich das Chartbild verbessert, müsste die Aktie über 49,98 EUR ausbrechen. Dann wäre eine Erholung gen 53,68 EUR oder 57,40/48 EUR möglich.“

Gibt die Siemens Healthineers-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 45,45 Euro notierte, in den nächsten Wochen auf 41,97 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Put-Optionsschein mit Strike bei 45 Euro

Der SG-Put-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis 45 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000SF2QSE8, wurde beim Siemens Healthineers-Aktienkurs von 45,45 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro gehandelt.

Gibt der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats auf 41,97 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,46 Euro (+35 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 49,994 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Put auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 49,994 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD7DNF8, wurde beim Siemens Healthineers-Kurs von 45,45 Euro mit 0,46 – 0,47 Euro taxiert.

Wenn die Siemens Healthineers-Aktie in nächster Zeit auf 41,97 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 0,80 Euro (+70 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens Healthineers-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek