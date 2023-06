Siemens Energy stabilisiert sich nach Kurssturz

In der vergangenen Woche musste Siemens Energy erneut die Prognose für das Geschäftjahr (endet am 30.09.) revidieren. Die Schwierigkeiten bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sind größer als zunächst erwartet. Die Behebung von Qualitätsproblemen vor allem bei Onshore-Windparks könnte teurer werden als angenommen. Zudem gibt es Schwierigkeiten beim Hochlauf von Fertigungskapazitäten im Offshore-Bereich. Die Aktionär schickten die Aktie umgehend nach Süden. In den darauffolgenden Tagen passten zahlreiche Analysten ihre Erwartungen an. Der Verkaufsdruck hat in den vergangenen drei Handelstagen jedoch deutlich nachgelassen. Weitere Rücksetzer sind jedoch nicht auszuschließen.

Widerstandsmarken: 15,80/17,45/18,20/19,10/22,60/24,50 EUR

Unterstützungsmarken: 10,40/11,90/14,40 EUR

Die Aktie von Siemens Energy bildete von Mitte Oktober 2022 bis Mitte Mai 2023 einen Aufwärtstrend und pendelte im weiteren Verlauf zunächst zwischen EUR 22,60 und EUR 24,50. In der vergangenen Woche sackte das Papier unter EUR 22,60 und brach bis auf EUR 14,40 ein. Dabei wurden sämtliche wichtigen Retracementlinien nach unterschritten. Heute tastet sich die Aktie an die 38,2%-Retracementlinie bei EUR 15,80 heran. Gelingt ein Ausbruch über das Level eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR 17,45/18,20. Bei einer Verletzung der Unterstützungsmarke bei EUR 14,40 droht eine weitere Verkaufswelle bis EUR 11,90.

Betrachtungszeitraum: 02.06.2022–13.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 05.10.2020 (Börsenstart)–13.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen Protect und Bonus Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei der Aktienanleihe Protect wird die Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstag im Juli nächsten Jahres oberhalb der Barriere, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Die Barrieren der unten gewählten Bonus Cap-Zertifikate liegen mindestens 20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 15,70. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Discount Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Aufwärts- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie zu profitieren. Angesichts der hohen Volatilität sind klassische Optionsscheine teuer und K.o.-Produkte sehr riskant. Discount-Optionsscheinen spielen in sehr volatilen Phasen ihre Stärke aus. Aktuell notiert die Aktie von Siemens Energy bei EUR 15,70. Bei einem der ausgewählten Discount-Call Optionsscheinen wurde der Basispreis bei EUR 14 und der Cap bei EUR 16 fixiert. Steigt die Aktie bis Mitte September 2023 auf EUR 16 oder darüber, erhalten Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von EUR 2. Aktuell notiert das Papier bei EUR 1,25. Liegt die Aktie am Stichtag unterhalb von EUR 16, fällt der Rückzahlungsbetrag geringer aus. Ein Kurs von EUR 14 oder weniger bedeutet ein Totalverlust. Diese Papier bieten somit hohe Gewinnchancen allerdings drohen hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

