Siemens Energy: Das ist herausragend!

Siemens Energy hat am Freitag das Wochenende mit einem weiteren massiven Gewinn eingeleitet. Stark, meinen Beobachter. Denn die Aktie hat damit die Untergrenze bei 11 Euro deutlich hinter sich gelassen. Das war in keiner Weise klar. Denn die Aktie changiert seit einiger Zeit zwischen fast 10 Euro und 11,80 bis 11,90 Euro. Nun aber scheinen sich die Börsen darauf zu besinnen, dass der Wert einen Anstieg verdient hätte – zumindest sehen die Analysten dies so. Die meinen lt. Marketscreener, der Titel könnte noch auf mehr als 15 Euro steigen. Genau auf 15,16 Euro. Da liegt das Kursziel.

Siemens Energy: Wie weit kann es noch gehen?

Wie weit kann es noch nach oben gehen, wäre die Frage. Denn Siemens Energy sendet unterschiedliche Signale aus.

Wer die wirtschaftlichen Verhältnisse bewerten will, der muss für das Jahr 2023 konstatieren, dass die Notierungen weit überbewertet wären. Die Verluste sammeln sich an: 4,5 Mrd. Euro unter dem Strich sind bei Umsätzen von gut 30 Milliarden Euro viel. Erstaunlich war vor allem die Rolle von Gamesa. Das Windkraft-Debakel in Deutschland ist hier in einer speziellen Variante ausgespielt worden. Der Konzern hatte technische Schwierigkeiten. Am Ende hat Gamesa die Bilanz von Siemens Energy massiv eingetrübt.

Siemens Energy hat neben den hohen Verlusten im Kalenderjahr 2023 allerdings auch für das kommende Kalenderjahr Zahlen in Aussicht gestellt, die deutlich besser sind. Die Gewinne werden auf gut 800 Millionen Euro klettern, so die Erwartung. Dies wäre demnach ein echter Turnaround, den das Unternehmen an den Börsen sicherlich mit Kurssteigerungen wird feiern können. So sehen es zumindest die Analysten.

Die gehen derzeit davon aus, der Kurs könnte um etwa 33 % steigen. Die Kursziele sind oben benannt: 15,16 Euro. Die maximalen Ziele liegen sogar höher als die Schätzungen im Durchschnitt es vermuten lassen. Wer wird hier richtig liegen?

