Siemens Energy: Das hat nicht viel zu bedeuten!

Siemens Energy ist am Donnerstag bis in den späten Abend hinein um annähernd -2 % nach unten gerutscht. Geht es nach Beobachtern, hat das noch nicht viel zu bedeuten. Aus dem Haus kam keine bedeutende Nachricht, nach der eine ganze Einschätzung zum Titel sich ändern würde oder müsste. Vielmehr ist die Aktie insgesamt in einem leichten Erholungsmodus. Wichtig sei, so die charttechnischen Analysten, dass die 12-Euro-Grenze noch hält.

Siemens Energy dann bei fast 15 Euro

Es geht nach Ansicht von Analysten schon eher darum, 15 Euro zu erreichen. Der Konsens liegt jedenfalls auch nach einer Korrektur nach unten nun immer noch bei 14,87 Euro. Dies wären gut 20 % – und eine Bestätigung des Aufwärtstrends, der nun seit einigen Wochen sowohl charttechnisch wie auch technisch auf Basis des GD100 schon anhält.

