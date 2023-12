Siemens Energy: Die große Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens Energy steht vor dem Jahresende vor einer großen Entscheidung: In welche Richtung wird es für das kommende Jahr nun gehen können? Die Aktie ist immerhin am Donnerstag um recht deutliche -0,65 % gefallen. Damit wird der Titel aus der Perspektive der Charttechniker es am Freitag schwer haben, die ersehnte und wohl auch wichtige Hürde bei 12 Euro überwinden zu können. Hier finden sich Widerstände, die bei den Kursbewegungen eine größere Rolle spielen könnten, steht zu vermuten.

Siemens Energy: Ganz wichtig!

Investoren mit charttechnischem Bezug also werden jetzt zumindest bezogen auf die kurzfristige Entwicklung noch zögerlich sein. Ganz wichtig aber ist die sogenannte technische Situation – die Entfernung zum GD100 oder zum GD200, den beiden wichtigen technischen Indikatoren, die Auskunft über einen aktuellen Auf- oder Abwärtstrend geben.

Der GD200 bleibt mit einem Abstand von -24,9 % noch weit entfernt. Aber: Die 100-Tage-Linie ist jetzt schon überholt. Siemens Energy schaffte es, diesen Trend-Indikator um mehr als 2,2 % zu überwinden. Das ist eine gute Nachricht!

Technisch also geht es aufwärts. Zuletzt hat die Aktie zudem auch kurzfristig überzeugt. Innerhalb einer Börsenwoche ging es immerhin um 6,6 % aufwärts. Das bedeutet für den Titel, dass nun die Ausgangssituation zumindest für das neue Jahr sich weiter bessert.

Dabei erfuhr Siemens Energy auch wirtschaftliche Impulse. Immerhin wird es dem Unternehmen nach den jüngsten Schätzungen am Markt im laufenden Geschäftsjahr (das über das Jahresende hinaus geht) einen Gewinn von über 880 Millionen Euro zu realisieren. Die Rückendeckung findet sich auch bei den Analysten, deren Schätzungen über Marketscreener zusammengefasst worden sind.

Die gehen davon aus, die Aktie würde einen Zielkurs von 15,16 Euro erreichen können. Das entspricht aktuell noch Chancen über ca. knapp 3,50 Euro. Das sind etwa 33 % Potenzial, wenn es nach den Analysten geht.

