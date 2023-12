Siemens Energy: Was für ein Plus!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy hat in den vergangenen Wochen einen Auf- und Abwärtslauf hingelegt, der seinesgleichen sucht. Nun sieht es wieder besser aus. Der Titel ist auf dem Weg dazu, sich der nächsten Hürde bei 12 Euro zu nähern. Die Aktie hat alleine am Donnerstag ein Plus von ca. 9,4 % realisiert.

Siemens Energy: Geht es weiter?

Die Aktie lässt allerdings eine Frage zu: Wie sollte es weiter gehen? Der Titel hat nun einen massiven Abwärtstrend zunächst egalisiert. Das Niveau entspricht dem Niveau von Ende Oktober, als es zu einem kräftigen Absturz kam. Analysten sehen ein Kursziel von derzeit + fast 35 %. Der Titel ist damit allerdings ggf. etwas überschätzt – denn charttechnisch ist die nächste Hürde noch nicht überwunden. Die kommenden Tage werden zeigen, wie stark die Aktie tatsächlich ist. Denn in den beiden vergangenen Sitzungen ist die Siemens Energy Aktie vor allem wegen Zinssituation in der Euro-Zone und in den USA geklettert.

