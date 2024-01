Siemens Energy: Was für ein Durchmarsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Siemens Energy hat am Freitag einen Aufschlag von annähernd 1,8 % geschafft. Damit ist die Aktie nahe an die Marke von 14 Euro gelaufen. Die Notierungen sind damit in einem ausgesprochen starken Aufwärtstrend angekommen – dies ist aus statistischer Sicht inzwischen fast eindeutig. Der Titel hat dabei in den vergangenen fünf Handelstagen einen Aufschlag in Höhe von mehr als 17 % geschafft. Das ist ausgesprochen stark. Denn Siemens Energy hat einen Sprung nach vorne geschafft, den zumindest die meisten Analysten und Trend-Deuter in dem Tempo sicherlich nicht erwartet haben. Geht es nun im selben Tempo weiter nach oben?

Siemens Energy: Das Tempo!

Das dürfte die große Frage sein. Denn an sich ist Siemens Energy noch immer recht günstig bewertet. Der Titel hat aktuell ein KGV von k13,2 – bezogen auf das aktuelle Jahr. Die Notierungen würden mit der Marktkapitalisierung von gut 10 Mrd. Euro also noch immer recht gut bewertet sein. Darüber können sich Investoren freuen, die auf eine wirtschaftlich wertvolle Bewertung achten.

Dazu zählt dann auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Das KUV liegt aktuell bei cd. 0,35 oder 0,38, je nachdem, welche Schätzungen hier zugrunde gelegt werden. Das Papier ist und bleibt zumindest aus der wirtschaftlichen Sicht sehr günstig. In diesem Jahr – denn im kommenden Jahr wird es anders, wenn die Schätzungen aktuell noch stimmen.

Denn dann soll der Umsatz zwar um weitere ca. 5 % steigen. Die Gewinne jedoch reduzieren sich und sollen auf nur 530 Millionen Euro sinken. Aktuell sind die Gewinne auf in etwa 919 Millionen Euro geschätzt worden.

Siemens Energy ist demnach aus der Sicht von Analysten aktuell noch vergleichsweise günstig bewertet, allerdings nur in Bezug auf die Werte, die sich für 2024 ergeben.

Welche Schlüsse der Markt dann daraus zieht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen müssen.

