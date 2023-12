Siemens Energy: Wahnsinn

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Tolle 5,44 % hat Siemens Energy am Mittwoch an den Märkten geschafft. Das ist einer der höchsten Gewinne der vergangenen Tage – ohne, dass neue Nachrichten an den Markt gekommen wären. Der Titel hat mit dem Tageshoch von 11,98 Euro sogar fast an der Marke von 12 Euro gekratzt. Stark, wie Investoren und Analyten einräumen müssen. Dabei ist die Aktie jetzt im Dezember um 9,5 % geklettert. Das verheißt viel.

Siemens Energy: Kursschätzungen rücken näher

Die Analysten scheinen somit Recht zu behalten. Die gehen von einem Kursziel in Höhe von 15,16 Euro aus. Noch fehlen gut 3 Euro. Dies sind annähernd 30 %. Doch die Parameter sind jetzt bestens: Der Kurs ist auf Basis des GD100 jetzt im Aufwärtstrend: Mit 2,22 % Plus ist auch dieses Signal überwunden. Die Börsenlichter leuchten grün. Siemens Energy ist noch nicht ganz aus dem Abwärtstrend herausgekippt, aber auf gutem Wege!

