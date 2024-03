Siemens Energy: Unglaubliche Gewinne!

Es läuft bei und für Siemens Energy. Das Unternehmen konnte am Freitag mit weiteren 4 % an den Börsen regelrecht glänzen. Die Notierungen haben die Marke von nun 16,50 Euro überschritten. Der Titel hat damit in den vergangenen Tagen erheblich zugelegt. Am Donnerstag noch ging es um gut 6,7 % aufwärts. Die Aktie profitiert augenscheinlich von einem Comeback der Windkraft-Hoffnungen.

Windkraft-Frage: Wann?

Dabei äußerte Siemens Energy selbst Zweifel daran, dass die Windturbinen zu einem festen Zeitpunkt schon wieder an den Markt zurückkommen könnten. Die Hoffnung am Markt scheint indes groß zu sein. Die Kurse sind nach den Äußerungen des Konzerns erst durch die Decke gegangen. Die Aktie befindet sich zweifellos jetzt auf einem Niveau, das Analysten erwartet hatten. Ab jetzt kann es “nur noch” ein Zubrot, eine Extra-Gewinn-Phase geben, so der Eindruck.

