Siemens Energy: Der Schlag!

Am Montag hat die Aktie von Siemens Energy einen Rückschlag erleiden müssen. Die Notierungen sind dabei immerhin um gleich -1,7 % nach unten gerauscht. Das ist zu viel, um darüber hinweg zu sehen. Die Kurse haben aber die Linie von 12 Euro noch verteidigen können – immerhin. Die Aktie war allerdings schon in den vergangenen Tagen relativ umstritten. Das Kursniveau schwankte hin und her.

Nun werden wieder Stimmen laut, die der Kursentwicklung nicht ganz trauen. Zu ungewiss ist der Fortgang der wirtschaftlichen Entwicklung für und von Siemens Energy. Nur ist die Aktie gleichzeitig gegenwärtig bei den Analysten noch immer beliebt und hoch im Kurs.

Die Kursprognose ist hoch

Die Kursprognose der Analysten, die auf Marketscreener zusammengefasst werden und einen Konsens abgeben, liegt bei Kursen von 14,87 Euro. Damit würden die Notierungen noch um mehr als 19 % nach oben klettern können.

In der Spitze liegen die Schätzungen sogar noch bei einem möglichen Kursgewinn bis zu 25 Euro. Dies ist allerdings eine veraltete Schätzung, so dass der Wahrheitsgehalt beschränkt sein dürfte.

Unter dem Strich aber bleibt, dass die Analysten für die Aktie noch ein ordentliches Kurspotenzial erwarten. Die Skepsis der Chartanalysten spielt hier keine Rolle.

Die Chartanalysten sind die Gruppierung, die am wenigsten eindeutig auf steigende Kurse setzen. Sie gehen davon aus, dass der Aufwärtstrend noch nicht erreicht ist und auch kurzfristig noch nicht sicher sei. Denn die Aktie hat über einen Monat zwar 7,6 % gewonnen, liegt aber über sechs Monate noch immer 20 % hinten.

Bleiben die wirtschaftlich orientierten Stimmen. Die gehen gegenwärtig davon aus, dass die Aktie derzeit noch recht günstig ist. Bei einem erwarteten Nettogewinn von über 1 Mrd. Euro und einer Marktkapitalisierung von 9,86 Mrd. Euro wäre Siemens Energy ein KGV von 13 wert. Aktuell ist dies eine vertretbare Bewertung – und bringt die Analysten wieder ins Spiel – mit deren 20 % Kurssteigerungs-Schätzung.

