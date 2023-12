Siemens Energy: Kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens Energy ist zum Ende des Handelstages am Donnerstag etwas gerutscht. Kein Problem, meinen Beobachter. Denn der Wert hat dabei zwar -0,11 % verloren – allerdings hat sich an den Gesamtumständen wenig geändert. Die Notierungen sind in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, Analysten sprechen von einer Erholung, die Siemens Energy derzeit durchläuft. Überragend sind die Quartalszahlen nicht, die das Unternehmen publiziert hatte. Es reichte indes.

2023 und 2024: Alles wird besser

Am Ende wird sich zeigen, ob die Rettungsmaßnahmen des Bundes – eine Bürgschaft – helfen. Die Stimmung aber drehte inzwischen wieder deutlich nach oben. Nun wird es entscheidend. Es kommt darauf an, auch die Marke von 12 Euro zu überwinden. Dann rücken sogar die Kursziele von Analysten nahe, Die gehen davon aus, der Titel könnte auf 15,16 Euro steigen. Das wären fast 40 %!

