Siemens Energy: Die Jahreshauptversammlung!

Die Aktie von Siemens Energy steht vor einem mächtigen Ereignis: Vor der Jahreshauptversammlung am 26.2. Die Aktie hat am Freitag vor dem Wochenende noch einmal gut -1,2 % verloren. In zahlreichen Beiträgen jedoch wird klar, dass die Spannung vor dem großen Ereignis wächst.

Warum? Siemens Energy muss die Aussichten für das neue Jahr erläutern. Die sind zunächst einmal den Schätzungen zufolge positiv. Der Gewinn wird für das laufende Jahr auf etwa 960 Millionen Euro geschätzt. Das wäre ein enormer Gewinn gegenüber dem vergangenen Jahr, als der Verlust sich auf über -4 Mrd. Euro belief.

Siemens Energy: Die Diskussion läuft

Fraglich ist aber, welche Rolle das Unternehmen in der Energiewende des Landes noch übernehmen kann. Denn die Geschäfte sollen weiter wachsen. Vor allem der Windkraftbereich um die Tochter Siemens Gamesa wird interessant: Auch zur Jahreshauptversammlung!

