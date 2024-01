Siemens Energy: Ja!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy hat vergleichsweise wieder den Weg nach oben angetreten. Immerhin: Die Aktie konnte zum Ende des Jahres mit dem Plus von 1,3 % noch einmal Punkte sammeln. Der Titel hat damit zum Ende noch einmal 11 % in vier Wochen gewonnen und fast 5 % in einer Woche. Das ist noch kein Aufwärtsmarsch, der zum Zunge schnalzen wäre. Aber die größten Crash-Stimmen und -befürchtungen sind damit zunächst einmal vorbei!

Siemens Energy: Das ist wichtig!

Das Unternehmen wird im nun angelaufenen Geschäftsjahr nach ca. 4,5 Millionen Euro Verlust im Vorjahr gut 860 Millionen Euro Gewinn im operativen Geschäft schaffen, so die Erwartung. Gelingt dies, kann es mit dem Titel aus wirtschaftlicher Sicht wieder bergauf gehen!

Analysten erwarten ohnehin im Mittel nun 15,16 Euro – das ist recht viel! Über 20 % wären demnach sicherlich im kommenden Jahr noch möglich.

