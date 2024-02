Siemens Energy: Bringt die Sanierung des verlustreichen Windkraftgeschäftes aufschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy

WKN: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0 / Kürzel: ENR

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier kommt seit Wochen nicht wirklich weiter. Es hat sich im Bereich der 13,50 / 13,80 EUR festgesetzt. Welche Perspektiven lassen sich aus den Kursmustern aktuell ableiten?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 13,81 EUR

Marktkapitalisierung 10,99 Mrd. EUR

Umsatz 2023 53,8 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 18,94 %

KGV 2024* 12,68 %

4 Wochen Performance + 5,14 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 2,63 %

* Prognose

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm wurde am Montag, anlässlich der Hauptversammlung, in den Aufsichtsrat berufen. Frau Grimm wurde mit 76,4 Prozent der Stimmen gewählt, allerding hat diese Berufung im Vorfeld für Kritik gesorgt, da der Sachverständigenrat der Bundesregierung in dieser Berufung ein Interessenkonflikt sieht und sie aufgefordert hast das Mandat niederzulegen. Der Konzern hat im Vorfeld prüfen lassen, ob die Berufung gegen die Governance Regeln des Konzernes verstoßen, was aber als unproblematisch bestätigt wurde.

Der Vorstand hat auf der Hauptversammlung den Zeitplan für die Sanierung des verlustreichen Windkraftgeschäftes (Siemens Gamesa) bekräftigt. Die Gewinnschwelle der Sparte soll 2026 erreicht werden. Im Geschäftsjahr 2022/2023 hatte die Sparte einen Verlust von 4,6 Mrd. EUR verbucht. Insbesondere Qualitätsmängel an einigen Landturbinen hatten für milliardenschwere Rückstellungen gesorgt, die nach der vollständigen Übernahme der Tochter bekannt wurden. Der Konzern musste daraufhin Garantien vom Staat in Anspruch nehmen, um Aufträge abzusichern. Die Aktie gab im Oktober, nach Bekanntwerden der Probleme, massiv nach. Auf der Hauptversammlung hat dies für massive Kritik der Anteilseigner gesorgt.

Die Aktie hat Ende Oktober 2023 das Tief bei 6,43 EUR formatiert. Von hier aus ging es in den folgenden Handelswochen kontinuierlich aufwärts. Ende Januar ging es mit einem GAP up über die 13 EUR Marke, über die sich das Wertpapier festgesetzt hat. In den letzten Handelswochen ging es aber nicht wesentlich weiter.

Die Begründung dafür ist in der 200-Tage-Linie (aktuell bei 14,03 EUR) zu suchen. Wie im Tageschart erkennbar, ist die Aktie mehrmals an dies Linie gelaufen, hat es aber bisher nicht geschafft, diese Durchschnittslinie zu überwinden. Es ging im Nachgang noch einmal unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 13,95 EUR), die aktuell unmittelbar unter der 200-Tage-Linie verläuft, was einen Ausbruch noch einmal schwerer macht.

Das Wertpapier muss sich unbedingt, will es wieder Perspektiven in Richtung der 18/20 EUR haben, über die 200-Tage-Linie schieben und vor allem im Nachgang festsetzen. Idealerweise könnte das Überqueren aktuell beider Linien mit einem GAP up bewerkstelligt werden. Sollte dieses Szenario eintreten, so wäre zum einen wesentlich, dass dieser Tagesschluss am Folgetag bestätigt wird, zum anderen, dass es zügig weiter aufwärts geht. Stellen sich diese Rahmenbedingungen ein, so könnten die 18/20 EUR angelaufen und übergeordnet auch das GAP geschlossen werden.

Gelingt der Move nicht und verbleibt die Aktie unter der 20-Tage-Linie, so könnten weitere Rücksetzer wieder an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 12,81 EUR) gehen. Gelingt im Bereich dieser Linie die Stabilisierung und Erholung, so könnte das Wertpapier noch einmal Luft holen, um die 20-Tage-Linie / 200-Tage-Linie wieder zu attackieren. Wird die 50-Tage-Linie aber mit Dynamik und mit Momentum erreicht, so besteht die Gefahr, dass diese Linie unterschritten wird. Sollte es zu einem Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie kommen, der am Folgetag bestätigt wird, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Wertpapier muss sich per Tagesschluss über der 200-Tage-Linie etablieren, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Setzt sich die Aktie per Tagesschluss wieder unter der 50-Tage-Linie fest, wäre der Fokus wieder auf die Unterseite zu richten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie seit gut vier Wochen in einer Box weiterläuft. Es ging im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 13,77 EUR) / SMA50 (aktuell bei 13,95 EUR) entlang. Das Wertpapier hat es nicht geschafft, sich über die SMA50 zu schieben, geschweige denn festzusetzen. Die Bewegungen sind im Chart gut erkennbar.

Der Anteilsschein muss sich über der SMA50 festsetzen und darüber etablieren, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Die SMA50 verläuft aktuell exakt im Bereich der 20-Tage-Linie (aktuell bei 13,95 EUR) im Tageschart, was die Aktie zusätzlich deckelt. Gelingt der Move über die SMA50, so wäre es wesentlich, dass es zügig weiter aufwärts geht. Sollte dies nicht der Fall sein, so besteht die Gefahr eines Fehlausbruchs. Erst wenn sich das Wertpapier verbindlich über der SMA50 festgesetzt hat, könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Setzt sich das Wertpapier auf der anderen Seite unter der SMA20 fest, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die bis an die SMA200 (aktuell bei 12,33 EUR) laufen könnten. Im Chart ist erkennbar, dass dieser Linie eine besondere Bedeutung zukommt. Wird diese Durchschnittslinie erreicht und gelingen im Dunstkreis dieser Linie keine Erholungen, so besteht die Gefahr, dass sich die Abgaben weiter ausdehnen könnten.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich über der SMA50 etablieren, um weiter aufwärtslaufen zu können. Sollte sich der Anteilsschein unter der SMA20 festsetzen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

13,92

13,95

14,03

16,36

16,89

22,78

Unterstützungen

13,79

13,77

13,73

12,81

12,72

12,33

10,01

6,43

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.