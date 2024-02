Siemens Energy-Aktie: Das wird aufregend!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Siemens Energy ist in den vergangenen Tagen vergleichsweise wieder schwächer gewesen. Die Aktie musste am Freitag einen Abschlag in Höhe von -1,4 % hinnehmen. Damit ist das Unternehmen unverändert im Aufwärtstrend, der allerdings weniger ausgeprägt ist. Die Notierungen bleiben derzeit in Wartestellung, weil am 26. Februar die Jahreshauptversammlung stattfindet. Die Vorstellung von Beobachtern: Siemens Energy wird auch einen qualifizierten Ausblick auf das neue Jahr geben. In diesem Jahr werden Gewinne von über 1,1 Mrd. Euro erwartet.

Analysten sind zuversichtlich

Analysten bleiben für die Aktie ausgesprochen zuversichtlich. Die Aussichten auf Gewinne scheint in diesem Jahr die Prognosen wieder zu fördern. Das Kursziel ist auf mehr als 15,60 Euro gestiegen. Gerade in den letzten Tagen ist der prognostizierte Kurs wieder geklettert. Dies wären mögliche Kursgewinne im Umfang von über 14 %.

