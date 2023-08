Siemens Energy: Aktie verliert an einem Handelstag 37%

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy

WKN: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0 / Kürzel: ENR

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Die Aktie konnte sich bis Mitte des Jahres kontinuierlich weiter aufwärts schieben - sukzessive und in kleinen Impulsen. Am 22.06.2023 gab es einen Abverkauf, die Aktie fiel um 10 EUR und hat sich in den letzten acht Wochen nicht erholen können, sondern noch weiter nachgegeben.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 13,22 EUR

Marktkapitalisierung: 10,47 Mrd. EUR

Umsatz 2022: 29,00 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 33,58 %

KGV 2023*: 14,63

4 Wochen Performance: - 9,99 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023*: 1,77 %

* Prognose

Das Unternehmen hat Anfang August bekanntgegeben, dass es wegen der massiven Probleme im Windgeschäft mit einem Verlust von mehreren Milliarden Euro rechnet. Belastend wirken zum einen das Beseitigen von Qualitätsmängeln an Rotorblättern als auch an Laufturbinen, als auch das Hochlaufen der Offshore Anlagen. Für das Geschäftsjahr 2023 (per Ende September) erwartet Siemens Energy einen Verlust von 4,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr vervielfachte sich dieser. Ende Juni hatte das Management wegen der bestehenden Probleme mit Windkraftanlagen, die Ergebnisprognose, die bereits zweimal korrigiert wurde, und Verluste von mehreren hundert Millionen Euro vorsah zurückgezogen. Die Aktie fiel daraufhin innerhalb eines Handelstages um 37%.

Im letzten Quartal (bis 30.06.2023) hat Siemens Energy pro Aktie einen Verlust von 3,42 Euro ausgewiesen, im Vorjahresquartal waren es ein Verlust von 0,54 Euro pro Aktie gewesen. Der Umsatz wuchs moderat auf 7,51 Milliarden Euro.

Die Aktie konnte sich seit Jahresbeginn sukzessive aufwärtsschieben. Die Tagesgewinne fielen in der Regel moderat aus. Der kleine Rücksetzer im März wurde zeitnah zurückgekauft. Bei 24.76 EUR wurde Ende Mai ein Jahreshoch formatiert. Es ging von hier aus zunächst moderat abwärts, Ende Juni mit einem GAP down auf an die 16 EUR. Zwar stellte sich im Nachgang eine Stabilisierung, aber keine wesentliche Erholung ein. Seit Anfang August ist die Aktie wieder im Sinkflug.

Das Tageschart kann als bärisch interpretiert werden. Nachdem es bis Ende Mai an der SMA20 (aktuell bei 13,51 EUR) aufwärts ging, wurde zunächst diese Linie aufgegeben. An der SMA50 (aktuell bei 14,67 EUR) gelang eine Stabilisierung und kleine Erholung, dann kam der Rutsch unter die SMA200 (aktuell bei 18,58 EUR). Mittlerweile hat sich die Aktie verbindlich unter der SMA20 etabliert. Solange dies der Fall ist, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an das Oktober Tief des letzten Jahres gehen könnten. Darunter würde es richtig bärisch werden.

Sollten sich Erholungen einstellen und die SMA20 auf Tagesschlussbasis überwunden werden, so könnte es weiter aufwärts an die SMA50 gehen. Entspannen würde sich das Tageschart dann, wenn es der Anteilsschein wieder über diese Linie schafft und sich darüber festsetzen kann. Dann wäre die Perspektive auf die SMA200 gegeben.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Der Aktie hat sich unter der 20-Tage-Linie etabliert. In den letzten Handelswochen haben die Abgaben überwogen. Perspektive in Richtung der 18 EUR bestehen in unseren Augen erst dann, wenn sich das Wertpapier verbindlich über der 50-Tage-Linie festgesetzt hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die Abwärtsbewegung der letzten Handelswoche noch besser nachzuvollziehen. Anfang August hat sich eine Impulsbewegung eingestellt, diese wurde aber sofort wieder abverkauft - die Notierungen bröckelten weiter ab.

Die Aktie muss sich zunächst über die SMA20 (aktuell bei 13,10 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 13,33 EUR) schieben und sich über der SMA50 festsetzen. Im Chart ist erkennbar, dass sich dieser Minimal-Move in den letzten Handelswoche nicht eingestellt hat. Damit bleibt zu konstatieren, dass sich die Rücksetzer weiter fortsetzen könnten, solange das Wertpapier unter der SMA20 / SMA50 notiert. Ein denkbares Anlaufziel wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Sollte es die Aktie schaffen, sich über die SMA50 zu schieben und auch zu etablieren, so besteht die Chance, dass sich weitere Erholungen bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 17,01 EUR) einstellen könnten. Sollte diese Linie angelaufen werden, so bleibt abzuwarten, ob es das Wertpapier auch über diese Linie schafft.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie über muss wieder über die SMA50 und sich über dieser Linie etablieren. Solange dies nicht der Fall ist, könnten sich weitere Tiefs ausbilden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Widerstände

13,33

13,51

13,85

14,67

17,01

18,58

22,74 (GAP)

24,76

Unterstützungen

13,17

13,08

13,10

12,22

11,60

10,78

10,21

Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.