Siemens Energy-Aktie: Das sieht freundlicher aus!

Die neue Woche steht bevor, womit sich auch ein Rückblick auf und für die Aktie von Siemens Energy durchaus lohnen wird. Der Titel hat am Freitag zum Abschluss der vergangenen Woche ein Plus von gut 3,6 % realisiert. Damit ist die Aktie auf einem ordentlichen Weg in Richtung Norden. Die Endkurse von 12,44 Euro sind nach Meinung von Analysten noch nicht das Ende der Fahnenstange. Zumindest die Analysten, deren Auffassung und Schätzung auf Marketscreener im Konsens zusammengefasst wird, gehen von einem Kursziel in Höhe von 14,87 Euro aus. Das wären noch einmal gut 20 % Plus, die Siemens Energy aufsatteln könnte.

Siemens Energy: Im grünen Bereich

Ohnehin findet sich der Wert im laufenden Jahr wieder im grünen Bereich. Die Aktie konnte dabei immerhin in den vergangenen fünf Handelstagen in der ersten vollen Handelswoche noch einen Gewinn von 8 % beitragen. Seit Jahresbeginn ging es um mehr als 4 % aufwärts.

Die Börsen scheinen die neue Realität akzeptiert zu haben. Der Bund hat schon vor dem Ende des vergangenen Jahres die Bürgschaft akzeptiert oder zugesagt, die Siemens Energy für sich in Anspruch nehmen möchte – 15 Mrd. Euro. Das wird der Betrag sein, den Siemens Energy offenbar als Investitionsvolumen plant. Das wäre vom Unternehmen selbst nicht zu stemmen – aber die Börse hat bei der Anfrage zunächst offenbar vermutet, Siemens Energy wolle nicht etwa eine Bürgschaft, sondern ein Darlehen vom Bund über den Betrag haben. Das wäre verbunden damit, dass Siemens Energy offenbar wirtschaftlich in Not wäre.

Für das Jahr 2024 deutet sich nichts dergleichen an. Das laufende Geschäftsjahr wird nach Marktschätzung zu einem Nettoergebnis von + 1,05 Mrd. Euro führen. Analysten sind der Meinung, das reiche aus, so der Eindruck: 14,87 Euro Kursziel kommen nicht von ungefähr. Die vergangenen Handelssitzungen bestätigen zumindest den guten Eindruck, den Siemens Energy aktuell hinterlassen hat.

