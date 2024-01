Siemens Energy-Aktie: Das ist stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens Energy hat am Freitag kurz vor dem Ende der Woche einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Die Notierungen sind dabei um 3,6 % gestiegen. Dies ist nach den jüngsten Entwicklungen eine enorme Stufe nach vorne, weil die Aktie erstmals klar und vielleicht auch nachhaltig die Marke von 12 Euro überwunden hat. Die Frage: Wird Siemens Energy eventuell auch die Entwicklung nehmen, die Analysten dem Papier zugetraut haben? Die Chancen scheinen besser denn je. Die Aktie könnte demnach noch einmal mehr als 20 % zulegen.

Siemens Energy: So geht es auch!

Genau betrachtet ist der Titel nun auf dem Weg dazu, die Aufwärtstrendlinien zu überwinden. Noch findet das Rennen nach oben im Chartbild nicht zu 100 % statt. Aber: Gegenüber dem absoluten Tiefpunkt noch im Herbst konnte die Aktie inzwischen annähernd 100 % zulegen. Die Analysen sind der Meinung, der Zielkurs liege bei 14,87 Euro. Das wären demnach sogar Gewinne um über 20 %, wie oben beschrieben. Die aktuell stärkste Schätzung sieht die Aktie von Siemens Energy derzeit bei mehr als 24,50 Euro. Der Kurs könnte demnach fast wie beschrieben um über 100 % klettern.

Hat das Unternehmen einen derartigen Kursanstieg aber verdient? Die Meinungen gehen auseinander. Immerhin sind die Zahlen sehr gut. Am 7. Februar wird das Unternehmen die Ergebnisse zum nun laufenden Quartal präsentieren. Dies ist ein wichtiger Termin, insofern dann auch die Schätzungen für das laufende Jahr auf dem Prüfstand stehen. Mittlerweile geht der Markt von einem Gewinn in Höhe von mehr als 1 Mrd. Euro aus. Die Notierungen haben damit ein KGV von 13, weil der Marktwert bei 9,86 Mrd. Euro taxiert wird. Dies sind indes nur vorläufige Ergebnisse. Im kommenden Jahr könnte Siemens Energy wiederum auf einen Nettogewinn von nur 463 Millionen Euro kommen, so die Schätzungen.

Daher: Das Quartalsergebnis wird wichtig – und die Reaktion am Markt ebenso. Gut 100 % Kurspotenzial wären eine Hausnummer!

