Siemens Energy-Aktie: Das ist ein Ziel!

Siemens Energy hat zuletzt mit der Marke von 14,00 Euro gerungen. Aktuell geht es für den Titel nicht mehr stark voran. Dennoch: Analysten gehen davon aus, die Aktie könnte noch immer einen Kurs von 16,42 Euro erreichen. Das Kursziel ist in den vergangenen Tagen und Wochen durchaus noch angehoben worden. Es fehlen derzeit ziemlich genau 16 %. Dies wäre das durchschnittliche Kurspotenzial. Es wird in diesen Wochen interessant. Denn die Aktie wird davon abhängen, ob und wie die Wirtschaft sich entwickelt. Darauf hat der Vorstand von Siemens (also der Muttergesellschaft) nun verwiesen. Siemens Energy lebt davon, wie viel in die Energiewende investiert wird. Vor allem die Windenergie wird zum großen Knackpunkt.

Tochter Siemens Gamesa: Das wird wichtig

Aus der Sicht von Analysten und Experten wird es wichtig, dass Siemens Gamesa deutlich besser funktionieren wird als im Jahr 2023. Sollte dies der Fall sein, kann das Unternehmen ggf. tatsächlich 1 Mrd. Euro Nettogewinn erwirtschaften. Das wäre ein Rekord – und eine Grundlage für steigende Notierungen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 11.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...