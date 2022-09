Siemens Energy – Aktie am Jahrestief und bald wieder im DAX

Es ist schon etwas kurios. Erst im März dieses Jahres musste die Aktie des Energietechnikunternehmens Siemens Energy den DAX verlassen. Und trotz eines in der Zwischenzeit weiter gefallenen Aktienkurses darf der Wert im September wieder in den deutschen Leitindex zurückkehren.



Der Grund: Andere Aktien wie Hellofresh haben noch deutlicher an Wert verloren und erfüllen somit die Bestandskriterien nicht mehr. Am Montag gab die Deutsche Börse daher die Rückkehr von Siemens Energy in den DAX bekannt, die Umsetzung wird am 19. September erfolgen. Siemens Energy ersetzt damit den Kochboxlieferanten Hellofresh, der nach Delivery Hero den Index verlassen muss.

Fundamental läuft es bei Siemens Energy alles andere als überzeugend, vor allen Dingen die Windkrafttochter Siemens Gamesa bereitet Probleme. Um die operativen Probleme besser in den Griff zu bekommen, hat sich das Management von Siemens Energy für eine Komplettübernahme der Tochter entschieden. Zur Finanzierung wurde unter anderem gestern eine Pflichtwandelanleihe über 960 Mio. EUR am Markt platziert. Insgesamt soll die Übernahme von Siemens Gamesa rund 4 Mrd. EUR kosten. Analysten erwarten im laufenden Jahr bei Siemens Energy einen Rückgang des operativen Gewinns auf gut 360 Mio. EUR. Erst im kommenden Jahr wird wieder mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet.

Chart: Siemens Energy

Widerstandsmarken: 14,65 + 15,41 + 16,99 EUR

Unterstützungsmarken: 13,36 + 11,36 EUR

Aus charttechnischer Sicht liefert die Aktie von Siemens Energy ein erschreckendes Bild. Nur wenn die Aktie den Support bei 13,36 EUR in den kommenden Tagen halten kann, wäre sie für Reboundtrader interessant. Der Abwärtstrend ist unterhalb der Marke von 14,65 EUR voll intakt. Wird die Aktie weiter verkauft und verlässt den mittelfristigen Abwärtstrendkanal wie auch die Unterstützung bei 13,36 EUR, dürfte sie auch in den kommenden Wochen unter Druck stehen. Ein Projektionsziel abgeleitet aus der letzten Abwärtsteilstrecke liegt bei 11,38 EUR.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Siemens Energy HB8AD7 3,11 10,37 4,32 Open End Siemens Energy HB6GGE 1,57 11,94 8,65 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Siemens Energy HB7LT9 3,91 17,28 3,42 Open End Siemens Energy HB9U53 1,65 14,99 8,01 Open End

Der Beitrag Siemens Energy – Aktie am Jahrestief und bald wieder im DAX erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).