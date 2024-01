Siemens Energy-Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy hat eine der besten Comeback-Situationen der vergangenen Wochen geschafft. Der Titel macht sich auf den Weg, 1,7 % am Freitag künftig noch aufzusatteln, so die Meinung von Analysten. Konkret: Die Aktie kann nach deren Expertise noch einen Aufschlag von über 26 % schaffen. Dies sind die durchschnittlichen Schätzungen für das neue Jahr – denn solche Schätzungen werden in aller Regel für allenfalls 12 Monate getroffen.

Siemens Energy: Gewinne von über 800 Millionen Euro

Hintergrund ist der Umstand, dass das Unternehmen im laufenden Jahr wahrscheinlich einen Gewinn von mehr als 800 Millionen Euro erwirtschaften kann, erwarten die Märkte. Dies wäre nach 4,5 Mrd. Euro Verlust im vergangenen Jahr ein massiver Fortschritt! Charttechnisch betrachtet ist es ausgesprochen günstig, dass der Wert auch noch die Marke von 12 Euro erobern konnte – Hindernisse sind zunächst nicht mehr zu sehen!

