Siemens Energy-Aktie: Uups!

Siemens Energy wird aktuell doch noch überraschend schwächer. Die Notierungen fielen am Mittwoch um mehr als -3,4 %. Damit hat die Aktie die Marke von 12 Euro deutlich hinter sich gelassen – im Sinne dessen, dass der Wert diesen Punkt nun verpasst hat. Die Notierungen sind damit zurück in der Warteschleife. Die Aktie hatte im Herbst nach einer Bürgschafts-Anfrage an den Bund massiv verloren und sank auf unter 7 Euro. Mittlerweile ist zumindest halbwegs wieder etwas Ruhe in der Entwicklung.

Siemens Energy: Die Analysten bleiben zuversichtlich

Aus gutem Grund. Denn die Unternehmung wird den Schätzungen nach 2024 einen Gewinn von gut 1 Mrd. Euro schaffen. Analysten sind daher der Meinung, die Aktie könne gewinnen – Kursziel sind fast 15 Euro, so die Analysten, deren Schätzungen auf Marketscreener zusammengefasst werden.

