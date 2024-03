Siemens Energy-Aktie: Nah wie lange nicht!

Siemens Energy hat sich sehr nah an die Marke von 15 Euro geschoben. So nah, wie lange nicht. Das Jahr 2024 wird zum Triumphzug. Es ging schon um fast 24 % aufwärts. Mit dem Gewinn von 0,24 % am Dienstag verbessert sich die Situation weiter. Der Titel hat nun die Chance, den Analysten-Erwartungen gerecht zu werden. Die gehen davon aus, dass die Aktie auf 16,50 Euro wird steigen können. Das wären noch einmal annähernd 11 %.

Grund für die Stärke: Die Windkraft

Es gibt wie stets verschiedene Erklärungsansätze. Es liegt aber der Verdacht nahe, dass die Windkraft in diesem Fall helfen kann. Die gegenwärtig enttäuschende Tochter Gamesa soll dann von diesem Segment profitieren. Die Gruppe wird insgesamt im laufenden Jahr nach den vorliegenden Schätzungen Gewinne erwirtschaften. Die sollen bei mehr als 1 Mrd. Euro liegen (inkl. Gamesa). Das wäre eine echte Trendwende gegenüber dem vorhergehenden Jahr!

Deshalb ist die Stimmung derzeit sehr gut. Die Trendentwicklung hat diese Vorstellungen aufgenommen – und belohnt die Aktie. Der stärkste Kurs des laufenden Jahres lädt ein.

