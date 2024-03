Siemens Energy-Aktie: Gewaltig!

Unfassbar, welchen Weg Siemens Energy am Donnerstag genommen hat. Die Notierungen gewannen gleich 6,7 %. Es war nicht direkt erkennbar, ob hier viel wirtschaftlicher Impact durch Siemens Energy entstanden war. Das Unternehmen gab an, der Zeitpunkt für den Verkauf von Windturbinen wäre noch nicht gekommen. Das ist zwar eine nachvollziehbare Aussage, die aber noch nicht erklärt, warum es für die Aktie so massiv nach oben ging. Dennoch sind die Kursgewinne nicht überraschend.

Das war zu erwarten

Denn Siemens Energy ist aus Sicht von Analysten durchaus recht stark. Die rechneten zuletzt mit Kursen von in etwa 16,50 Euro. Die Analysen sind teils recht frisch. Die Kursziele stiegen zuletzt sogar wieder an. Damit bleibt derzeit formal noch Luft nach oben. Entscheidend ist aber ein anderer Umstand: Sämtliche bedeutenden Trend-Signale sind mittlerweile nach oben gedreht. Der GD100 und der GD200 sind überwunden.

