Siemens-Calls mit 81%-Chance bei Kursanstieg auf 137 Euro

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse hat sich die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) wieder stabilisiert. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Siemens-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 95,07 EUR vom 28. September 2022 in einer steilen Rally. Am 17. November durchbrach sie mit einem großen Aufwärtsgap den Widerstand bei 126,46 EUR und kletterte anschließend auf ein Hoch bei 137,04 EUR. Dort kam es zu Gewinnmitnahmen, die Aktie fiel auf die Marke bei 126,46 EUR zurück. Dort stabilisierte sie sich in den letzten Tagen wieder.

Charttechnischer Ausblick: Die Siemens-Aktie könnte nach dem Rücksetzer auf die Unterstützung bei 126,46 EUR zu einer weiteren Aufwärtsbewegung ansetzen. Diese könnte zu Gewinnen bis 137,04 EUR und im Falle eines stabilen Ausbruchs darüber sogar bis an das Allzeithoch bei 157,96 EUR führen. Eine zweite Chance auf eine solche Rally ergäbe sich, falls der Wert zunächst noch das Aufwärtsgap vom 17. November schließt und dabei auf 123,30 EUR zurückfällt. Sollte die Aktie allerdings auch die zweite Chance nicht nutzen, dann müsste mit weiteren Abgaben bis 119,17 EUR und 112,70-109,32 EUR gerechnet werden.“

Kann die Siemens-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 130,60 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 137 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 130 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 130 Euro, Bewertungstag 17.3.23, BV 0,1, ISIN: DE000PF9EJP7, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 130,60 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 137 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,95 Euro (+40 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 123,73 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 123,73 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK96FK8, wurde beim Siemens-Kurs von 130,60 Euro mit 0,72 – 0,73 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 137 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,32 Euro (+81 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek