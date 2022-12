Sichtbares Gold und noch viel Mehr – ein Explorationsupdate!

Spitzen Bohrergebnisse lassen Investoren-Herzen höherschlagen!

wir wollen Sie aufgrund der Brisanz der vorgelegten Ergebnisse gar nicht lange auf die Folter spannen und gleich mit den hervorragenden Unternehmensnachrichten von Summa Silver (A2P4EE) und Maple Gold Mines (A2H71G) beginnen. Denn beide Firmen präsentierten phänomenale Explorationsergebnisse.

Davon träumt jedes Explorationsunternehmen, welches auf der Suche nach hochmineralisierten Gold-Silber-Projekten ist – nämlich Bohrlöcher voll mit sichtbarem Gold. Und so kann man der in Vancouver, Kanada beheimateten Summa Silver (A2P4EE) mal wieder nur erneut zu ihrem Spitzenfund gratulieren! Denn der Boden auf dem Flaggschiff-Projekt ‚Mogollon‘ in New Mexiko hält scheinbar nach wie vor Gold „en masse“ bereit, wie der jüngsten Unternehmensmeldung zu entnehmen ist.

‚Step-Out‘-Bohrungen zeigen, wo „der Frosch die Locken hat“!

Der Schwerpunkt des aktuellen Bohrprogramms liegt auf der Erprobung von nicht abgebauten Erweiterungen der ‚Consolidated‘-Mine, die sich auf den nach Norden verlaufenden Erzgang ‚Queen‘ konzentriert. Und auch wenn diesbezüglich noch keine konkreten Analyseergebnisse vorliegen, zeigen die vorgefundenen Ergebnisse der ‚Step-Out‘-Bohrungen eindeutig riesiges Potenzial. Denn fünf Bohrlöcher haben nicht nur den Erzgang ‚Queen‘ durchschnitten, sondern dabei auch noch sichtbares Gold freigelegt!

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass noch mit weiterem, massiven Potenzial gerechnet werden kann, da die mineralisierte Zone, die aktuell eine Streichlänge von 390 m abdeckt, weiterhin offenbleibt. Derzeit befinden sich zwei Bohrgeräte in unermüdlichem Einsatz, um die konkrete Ausdehnung der hochmineralisierten Zone auf einem Gebiet von 500 m entlang des Streichs sowie in der Tiefe zu testen.

Galen McNamara, CEO und Direktor von Summa Silver, sagte hierzu:

„Da unsere Explorationsbohrungen weiterhin starke, visuelle Mineralisierungszonen im Zielgebiet ‚Consolidated‘ durchschneiden, freuen wir uns darauf, die noch ausstehenden Analyseergebnisse bekannt zu geben, sobald sie verfügbar sind. Diese sich schnell entwickelnde Zone mit starker Mineralisierung wurde nun vom Unternehmen über eine Streichlänge von 390 m abgebohrt, wo sie noch weiterhin für Expansionen offen ist.“

https://www.commodity-tv.com/play/summa-silver-hughes-and-mogollon-exploration-update/

Fazit:

Es ist immer wieder spannend und spricht für die Qualität des Explorationsteams, wenn in den Bohrlöchern sichtbares Gold zu Tage tritt. Insgesamt gibt es aber dennoch jede Menge Arbeit zu erledigen, da bislang nur lediglich 1 % der gesamten Erzgang- und Strukturstreichlänge von Summa Silver (A2P4EE) erforscht wurden. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass noch massives Explorationspotenzial vorhanden ist, das für reichlich positive Überraschungen sorgen wird.

Das Eintreffen der Analyseergebnisse erwarten wir schon zeitnah und rechnen dabei mit weiteren Volltreffern, die durchaus kursrelevant sein sollten!

Auch Maple Gold Mines mit TOP-Bohrtreffern, sogar in Oberflächennähe!

Erst kürzlich hatten wir noch darüber berichtet, dass wir davon ausgehen, dass die in Vancouver, Kanada beheimatete Maple Gold Mines (A2H71G) zum Jahresende hin nochmals den Explorationsturbo zündet. Und scheinbar sollten wir recht behalten, denn auch die neuesten Bohrergebnisse dürften für jede Menge Jubelstürme im Unternehmen und bei den Aktionären sorgen. Denn diese bestätigen erneut sensationelle Goldgehalte auf der ‚Eagle Mine‘!

Top-Treffer in Oberflächennähe!

Örtlichkeit der aktuellen ‚Eagle Mine‘-Bohrhighlights war die südliche Ausdehnung des Hauptminenhorizonts, genannt ‚South Mine Horizon‘. Und die dabei vorgefundenen Ergebnisse bestätigen äußerst eindrucksvoll eine massive Gold-Kontinuität in relativ geringer Tiefe, nämlich oberhalb von nur 275 m.

Darüber hinaus konnten ergänzende Hinweise entdeckt werden, welche auf weiteres Potenzial durch subparallele Goldtrends hinweisen. Unterm Strich also eine maximale Ausbeute des jüngsten Bohrreigens.

Selbstverständlich sollen auch die eigentlichen „Stars“ der jüngsten Bohrergebnisse nicht verschwiegen werden, denn diese sind wahrlich phänomenal. So punktet das Bohrloch EM- 22-13 mit 2,3 g/t Au über stolze 10,4 m, einschließlich 5,0 g/t Au über 3,2 m, und das ab nur 257 m Tiefe. Nicht minder erfolgreich präsentiert sich das Bohrloch EM-22-16, welches hervorragende 3,1 g/t Au über 7,3 m, einschließlich 4,0 g/t Au über 3,6 m, ab nur 193 m Tiefe zu Tage förderte. Ein weiteres Spotlight sollte auf Bohrloch EM-22-10 gerichtet werden, das unglaubliche 14,0 g/t Au über 0,5 m (ab 539,5 m Tiefe) sowie 8,3 g/t Au über 1,0 m (ab 543 m Tiefe) offenbarte.

Fred Speidel, VP of Exploration, kommentierte das jüngste Bohrhighlight wie folgt:

„Diese neuen Erkenntnisse von ‚Eagle‘ bestätigen unsere Modellinterpretationen und zeigen das Potenzial zur Abgrenzung bedeutender Zonen und Goldmineralisierungen, die über das hinausgehen, was in der Vergangenheit auf der ‚Eagle‘-Mine in einem wesentlich niedrigeren Goldpreisumfeld abgebaut wurde.

Die Entdeckung von relativ oberflächennahen Goldabschnitten mit mehreren Gramm Gold in einem Gebiet, das im Streichen innerhalb der Liegenschaftsgrenze von Eagle auf einer Länge von etwa 200 Metern und darüber hinaus auf einem vom Joint Venture kontrollierten Gelände auf weitere 1,5 Kilometer offenbleibt, hebt das Explorationspotenzial hervor, das entlang dieses ehemals produzierenden Minentrends noch besteht.“

Fazit:

Maple Gold Mines (A2H71G) liefert erneut brillante Bohrergebnisse ab, welche die Qualität des Projektgebiets erneut eindrucksvoll bestätigt. Aktuell stehen noch etwa 2.250 m Analyseergebnisse aus, deren Ergebnisse sukzessive erwartet werden. Weiterhin sollen bis Jahresende noch restliche Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 1.500 m eingebracht werden. Maple Gold Mines bleibt in gewohnter „Turbomentalität“ auch noch für den geringen Rest bis zum Jahresende maximal engagiert und so sollte es auch für das kommende Jahr 2023 äußerst spannend weitergehen.

Quellen und Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen

