Sicherheit und Nachhaltigkeit mit verbrieftem ESG-Gold

Luxemburg, 15. November 2022 – Angesichts hoher Inflationsraten und drohender Rezession haben sich an den Finanzmärkten große Risiken aufgebaut. Viele Anleger suchen daher nach Sicherheit – und finden sie in Gold. Mit Investments in ESG-Gold lässt sich dabei zusätzlich ein Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. „Wer in solche Projekte investieren will, kann dies mittels Verbriefungen tun, die Fair Alpha auf Wunsch der Anleger emittiert und administriert“, sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat bei Fair Alpha.

Schwere Zeiten für Anleger: Weltweit sind die Inflationsraten auf Rekordstände geklettert, was Konsum und Investitionen stark belastet. Um die Geldstabilität wieder herzustellen, erhöhen die Zentralbanken die Zinsen. Als Folge wird vielen großen Volkswirtschaften eine schrumpfende Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr prognostiziert. Sinkende Unternehmensgewinne und steigende Zinsen erhöhen die Risiken sowohl an den Aktien- wie auf den Anleihemärkten. Das Jahr 2022 hat gezeigt, dass auch vermeintlich sichere Staatspapiere hohe Verluste erleiden können.

„In dieser Situation suchen Anleger nach sicheren Häfen wie Edelmetallen“, so Knoblach. Denn das Angebot an physischem Gold ist prinzipiell begrenzt. Gleichzeitig ist die Nachfrage anhaltend hoch – neben der Schmuckindustrie traten zuletzt Zentralbanken als Käufer auf. Große Spieler sind hier die Währungshüter aus China, Indien und Saudi-Arabien, die ihre Abhängigkeit vom US-Dollar mindern wollen. Die steigenden US-Zinsen belasteten in jüngster Zeit zwar den Goldpreis, dürften aber inzwischen weitgehend eingepreist sein.

Doch die Goldproduktion gilt häufig als ökologische Belastung. „Umweltbewusste Anleger können gezielt auf nachhaltiges Gold setzen“, erklärt Knoblach. Hierbei handelt es sich um Edelmetall, das aus dem Einschmelzen von altem Schmuck oder beschädigten Barren und Münzen gewonnen wird. Neben diesem Recycling-Gold wird Responsible-Gold geschürft, dessen Produktionsprozess streng nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten überwacht wird.

„Ein Weg, in nachhaltiges oder ESG-Gold zu investieren, sind Luxemburger Verbriefungen, die gemäß den individuellen Anlegerbedürfnissen strukturiert und ausgestaltet werden“, so Knoblach. Dabei werden verschiedene Vermögenswerte gebündelt und als individuell ausgestaltetes Wertpapier emittiert. „Wir machen die Investmentideen und Handelsstrategien der Anleger zu investierbaren und depotfähigen Wertpapieren“, sagt Knoblach. „Mithilfe eines maßgeschneiderten Emissionsvehikels verbriefen wir dabei Wertpapiere ohne Emittentenrisiko.“ Um das rasant steigende Interesse an nachhaltigen Anlagen zu bedienen, kommen immer öfter auch nachhaltige Verbriefungen zum Einsatz. „Sie unterliegen unserem Green Finance Framework, das von einem Best-in-Class Second-Party Opinion (SPO) Provider geprüft wurde“, so Knoblach.

Über FAIR ALPHA

Fair Alpha bietet über ihre Tochtergesellschaften Finanzmarktlösungen für (semi-) institutionelle Investoren und Asset-Manager. Dabei werden Investmentideen und Handelsstrategien in investierbare und depotfähige Wertpapiere umgesetzt. Mithilfe von maßgeschneiderten Emissionsvehikeln werden Strukturen geschaffen, bei denen ein Emittentenrisiko ausgeschlossen werden kann. Fair Alpha übernimmt jeweils den gesamten Wertschöpfungsprozess vom Produkt-Set-up über die Administration bis zum fortlaufenden Life-Cycle-Management.





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.