Sich mit Goldinvestments gegen wachsende Risiken wappnen

Auch wenn der Goldpreis aktuell in seinem Preisumfeld gefangen scheint, sollte Gold auf der Beobachtungsliste stehen

Vermutlich wird die Fed noch den Sommer über bei ihrer Geldpolitik bleiben und im Juli nochmal die Zinsen anheben. Doch Gold sollte ein wichtiger Bestandteil der Vermögensabsicherung bleiben. Gerade das vergangene Jahr hat gezeigt, dass es wichtig ist verschiedene Anlagen zu besitzen. Die Wirtschaftsaktivität in den USA ist trotz des Straffungszyklus der Fed ziemlich widerstandsfähig. Eine starke Rezession scheint sich nicht abzuzeichnen. Die Inflation in den USA lässt nach und dies ist positiv für den Goldpreis. Doch noch ist nicht alles ausgestanden, denn steigende Zinsen wirken auf die Wirtschaft ein und dies mit Verzögerungen. So kann eine harte Landung nicht ausgeschlossen werden, was wiederum für Gold spricht. Und es gibt verschiedene Faktoren, die den Preis des Edelmetalls antreiben können. Man denke nur an die Goldnachfrage der Zentralbanken oder alte und neue geopolitische Verwerfungen.

Die Zahl der Länder, die sich mit Goldreserven, eingelagert im eigenen Land, absichern wollen, steigt. Die Einlagerung ist ein wichtiger Aspekt, den das Goldreserven eingefroren werden können, hat man bei Russland gesehen. Kein Wunder, dass inzwischen rund 68 Prozent von befragten Zentralbanken ihr Gold im eigenen Land aufbewahren. Vor drei Jahren waren es nur 50 Prozent. Deutschland hat vor rund zehn Jahren auch die Devise ausgerufen, holt das Gold nach Hause. Immerhin besitzt die Bundesbank den zweitgrößten Goldschatz weltweit. Im Krisenfall möchte man schließlich auf den Schatz zugreifen können. Doch Gold eignet sich nicht nur als physisches Investment für Anleger, sondern auch die Werte der Goldunternehmen sollten einen Teil des Depots ausmachen. Da gäbe es zum Beispiel U.S. GoldMining, seit kurzem an der Börse, mit dem aussichtsreichen Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska. Rohstoffunternehmen brauchen für ihren Werdegang meist Finanzierungen. Dies ist das Geschäft von Queen’s Road Capital Investment. Das Unternehmen investiert in Gesellschaften (Edelmetalle, Basismetalle, Uran), verdient mit Wertpapieren und die Aktionäre mit Wandelanleihen. Auch auf diese Weise kann ein Anleger am Rohstoffmarkt teilnehmen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/) und Queen’s Road Capital Investment (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/queens-road-capital-investment-ltd/).

