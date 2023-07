Showdown: Meta Platforms gegen Twitter

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Noch vor einer Woche beobachtete die Welt voller Ehrfurcht, wie zwei Business-Schwergewichte – Elon Musk und Mark Zuckerberg – online Schläge austauschten und versprachen, tatsächlich einen MMA-Kampf anzusetzen. Der Fall bleibt offen und es könnte sein, dass eines Tages zwei Milliardäre in einem Ring gegeneinander antreten. Dennoch ist bereits ein weiterer Kampf zwischen den beiden im Gange. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein Duell der Kampfkünste, sondern um einen Business-Kampf – ein Bereich, in dem sowohl Musk als auch Zuckerberg über große Erfahrung verfügen.

In der Social-Media-Branche zeichnet sich eine große potenzielle Umwälzung ab. Meta Platforms startete Threads, eine neue textbasierte Kommunikations-App, als Konkurrent für Twitter. Die App steht heute (Donnerstag, 6. Juli) zum Download in den App-Stores zur Verfügung und die Veröffentlichung könnte angesichts der jüngsten Probleme ihres Hauptkonkurrenten Twitter zu keinem günstigeren Zeitpunkt erfolgen.

Erste Runde: Meta Platforms fordert Twitter heraus

Meta Platforms stellt heute (Donnerstag, 6. Juli) seine neue App vor – Threads. Threads wird eine App für textbasierte Kommunikation sein und mit Instagram, einer Social-Media-Plattform von Meta, verknüpft sein. Threads können als direkte Bedrohung für Twitter angesehen werden – die App konzentriert sich auf textbasierte Konversationen, die mit einer Gruppe von Followern geteilt und kommentiert werden können. Die Öffentlichkeit wurde damit gereizt, dass Threads anbot, der Anzeige von Inhalten keine Beschränkungen aufzuerlegen, und versprach, die Dienste weiterhin kostenlos anzubieten. Das Hervorheben dieser Tatsachen ist eine klare Reaktion auf die jüngsten Änderungen bei Twitter, die die Menge der für Benutzer sichtbaren Inhalte einschränken und darauf hindeuten, dass zukünftig immer mehr Twitter-Funktionen hinter einer Paywall gesperrt werden könnten.

Eines der größten Features von Threads ist, dass es, wie bereits erwähnt, mit Instagram verknüpft wird. Dies bedeutet, dass es für aktuelle Instagram-Nutzer einfacher oder höchstwahrscheinlich automatisch erfolgen wird, die Liste der Personen, denen sie auf Instagram folgen, in Threads zu übertragen. Angesichts der Tatsache, dass Instagram monatlich über 2 Milliarden aktive Nutzer hat, hat dies das Potenzial, Threads einen enormen Vorsprung zu verschaffen und es ihm zu ermöglichen, die Dominanz von Twitter schnell herauszufordern. Um diese Zahl ins rechte Licht zu rücken, sollte man bedenken, dass Twitter „nur“ rund 240 Millionen monatlich aktive Nutzer hat! Darüber hinaus scheint die Nutzerbasis von Instagram und Twitter gemeinsame demografische Merkmale zu haben, was es für Threads einfacher machen dürfte, verärgerte Twitter-Nutzer anzulocken.

Zweite Runde: Twitter hat mit den jüngsten Veränderungen zu kämpfen

Die Einführung eines neuen Produkts durch Meta Platforms könnte zu keinem günstigeren Zeitpunkt erfolgen. Die Hauptkonkurrenten-App Twitter hat sich seit der Übernahme durch den Milliardär Elon Musk Ende 2022 im Rahmen einer aufsehenerregenden Übernahme für eine Reihe von Änderungen an seiner Plattform entschieden, und diese Änderungen haben gelinde gesagt gemischte Kritiken erhalten.

Twitter hat seit der Übernahme durch Musk viele Veränderungen erlebt, wie zum Beispiel Änderungen der Verifizierungsregeln oder Lockerungen der Regeln für die Moderation von Inhalten. Die jüngste Änderung – die Begrenzung der Anzahl an Tweets, die pro Tag angezeigt werden können – wurde jedoch von fast allen Nutzern gespürt und vielfach kritisiert. Auch Pläne, TweetDeck, eine beliebte Software zum Surfen auf Twitter, hinter eine Paywall zu stellen, stoßen auf Kritik.

Dritte Runde: Kann Twitter Threads widerstand leisten?

Meta Platforms ist nicht das erste Unternehmen, das eine Konkurrenz-App zu Twitter entwickelt. Während jedoch viele die bisher versuchten, eine erfolgreiche Alternative zu Twitter auf den Markt zu bringen, scheiterten, könnte das Produkt von Meta eine ganz andere Geschichte sein. Erstens ist das Unternehmen riesig und verfügt über die Ressourcen, um erfolgreich zu sein. Seine Erfahrung auf diesem Gebiet ist sicherlich hilfreich, während sein umfangreiches Social-Media-Portfolio dazu beitragen wird, Benutzer durch plattformübergreifende Integration anzulocken. Meta ist ein riesiges Unternehmen und hatte im Oktober 2022 einen Wert von über 350 Milliarden US-Dollar, als Musk Twitter für 44 Milliarden US-Dollar übernahm. Twitter und Meta gingen mehr oder weniger gleichzeitig an die Börse, aber Meta hat seit seinem Debüt ein etwas höheres durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum erzielt (56%) als Twitter (54%).

Zweitens tut sich Twitter mit den neuen Änderungen schwer. Beschränkungen, wie viele Tweets angezeigt werden können, drohen ein massives Eigentor für das Unternehmen zu werden. Während Maßnahmen, die darauf abzielen, die kostenlose Nutzung von Twitter für geschäftliche Zwecke einzuschränken, bis zu einem gewissen Grad verständlich sind, sind Maßnahmen, die den Zugang zu Social-Media-Inhalten für nichtkommerzielle Nutzer einschränken, die einen Großteil des Website-Verkehrs ausmachen und wiederum die Werbeeinnahmen steigern, nicht unbedingt ein verständlicher Ansatz, den Unternehmen verfolgen sollten.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der hier berücksichtigt werden muss, ist, dass es nicht das erste Mal wäre, dass Meta eine App auf den Markt bringt, die auf dem Erfolg des Produkts eines anderen Unternehmens basiert. Dies war der Fall bei Meta's Stories, die als Rivalen von Snapchat gelten, oder Reels, die als Rivalen von TikTok gelten. Obwohl es keinem der beiden gelang, seinen Hauptkonkurrenten zu entthronen, erwiesen sich beide als erfolgreiche Projekte für Meta. Mittlerweile hatte Snapchat bei seinem Debüt eine Marktkapitalisierung von 32 Milliarden US-Dollar und ist mittlerweile auf etwa 20 Milliarden US-Dollar gesunken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Threads von Meta eine große Bedrohung für Twitter darstellen können. Meta verfügt über die Mittel und das Fachwissen, um die App erfolgreich zu machen, und hat bewiesen, dass das Unternehmen in der Lage ist, die Ideen anderer für sich umzusetzen. Die Tatsache, dass Threads in einer Zeit gestartet wird, in der Twitter Probleme hat, erhöht nur die Erfolgschancen.

Vierte Runde: Threads ist nicht ohne Schwächen

Es sieht jedoch so aus, als ob nicht jeder die neue App von Meta sofort nach dem Start nutzen kann. Während das Unternehmen angab, die Einführung von Produkten in über 100 Ländern vorzubereiten, gibt es Anzeichen dafür, dass es in der Europäischen Union nicht verfügbar sein wird, zumindest nicht von Anfang an. Independent berichtete, dass Meta derzeit nicht die Einführung eines neuen Dienstes in der Europäischen Union vorbereite und dass die irische Datenschutzbehörde erklärt habe, dass Threads vorerst nicht in der EU eingeführt werde. Da Threads in App-Stores in Großbritannien zur Vorbestellung angeboten wurden, scheint die mangelnde Einführung im Euroblock ein Problem der EU-Gesetze zu sein. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass ein Weg gefunden wird und Threads schließlich auch in der EU Premiere feiern wird, insbesondere wenn sich die Einführung in anderen Ländern als Erfolg herausstellt. Dennoch kann die mangelnde Markteinführung auf dem zweitwichtigsten Markt der Welt als Eigentor angesehen werden.

Fünfte Runde: Nicht jedes Projekt von Meta war ein Erfolg

Reels und Stories sind Erfolgsgeschichten von Meta Platforms, aber man muss sagen, dass es nicht immer so rosig aussieht. Meta versuchte beispielsweise, den größten Player in der Videospiel-Streaming-Branche während der Covid-19-Pandemie herauszufordern – Twitch. Meta hat dafür eine Facebook-Gaming-Streaming-Plattform erstellt, die sich jedoch als Fehlschlag herausstellte. Laut Streamlabs-Daten hatte Facebook Gaming kurz vor seiner Schließung einen Marktanteil von weniger als 8%, verglichen mit über 76% Anteil von Twitch und 15,4% Anteil von YouTube. Es scheint jedoch generell ein schwieriges Feld zu sein, da auch Microsoft versucht hat, seine Streaming-Plattform aufzubauen, und ebenfalls gescheitert ist. Dennoch sind die vielversprechenden Aussichten für Metas Threads vor allem auf die starke Nutzerbasis der anderen Social-Media-Plattformen von Meta sowie auf die wachsende Wut auf Twitter unter der Führung von Elon Musk zurückzuführen.

Urteil: Meta kann von der Diversifizierung profitieren

Es sieht so aus, als ob der Showdown zwischen Meta und Twitter kein Kampf auf Augenhöhe sein wird. Twitter scheint keine Bedrohung für das Hauptgeschäft von Meta darzustellen, während die neue App von Meta eindeutig eine existenzielle Bedrohung für Twitter darstellt. Meta hat in der Vergangenheit einige schlechte Entscheidungen getroffen, die das Image und den Aktienkurs beeinträchtigten, wie zum Beispiel die Investition in Metaverse oder die zuvor erwähnte Facebook-Gaming-Plattform. Andererseits scheint Threads ein vielversprechendes Risiko-Ertrags-Profil zu haben – Meta riskiert nicht viel, wenn die App scheitert, hat aber viel zu gewinnen, wenn sie ein Erfolg wird. Meta Platforms wird derzeit knapp unter 300 US-Dollar pro Aktie gehandelt – deutlich unter dem Rekordwert von 380 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2021. Allerdings scheinen die Bewertungen derzeit generell nicht hoch zu sein. Das KGV für Meta liegt derzeit bei etwa 26 – mehr oder weniger der Durchschnitt der letzten Jahre –, während das KGV von Twitter bei etwa 6 liegt, was für ein Technologieunternehmen ein recht niedriges Niveau ist.

Vergleich zwischen Twitter und Meta. Die Marktkapitalisierungsdaten für beide Unternehmen beziehen sich auf Oktober 2022, als Twitter von Elon Musk übernommen wurde. Quelle: Bloomberg, XTB

