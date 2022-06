Shop Apotheke: Zahlen im Plan

Shop Apotheke Long: 54-Prozent-Chance!

Die Shop Apotheke Europe gehört zu jenen Wachstumsunternehmen, die in der Vergangenheit stark abverkauft wurden, nachdem das geplante Wachstum von den Marktteilnehmer in Frage gestellt wird. Weiters sind die ersten Gewinne erst im Jahr 2024 geplant. Aber die Aktie scheint ihren Boden gefunden zu haben und präsentierte sich am vergangenen Mittwoch in starker Verfassung.

Die Aktie der Online-Apotheke gehörte zu den Gewinnern der Coronakrise, doch etwas später stürzte die Aktie ab. Zwar ist ein Gewinn erst im Jahr 2024 geplant, doch Analysten sehen jetzt wieder Kurspotenzial. Alexander Thiel von der US-Bank Jefferies bestätigte seine Kaufempfehlung für Shop Apotheke mit einem Kursziel von 201 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs bei 88 Euro wäre das ein Plus von rund 128 Prozent. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Shop Apotheke von 138 auf 136 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer Konferenz des Bundesverbands Deutscher Versandapotheken zeigte sich Analyst Otto Sieber in einer am 7. Juni 2022 vorliegenden Sektorstudie optimistisch mit Blick auf die Perspektiven der Branche.

Zum Chart

Der lange Abwärtstrend beginnend mit 16. Februar 2021 scheint mit dem Doppel-Tief am 7. März 2022 und am 25. April am Level von 66,34 Euro einstweilen einen Boden gefunden zu haben. Danach notieren die Kurse fester. Am gestrigen Handelstag schloss der Kurs 6,90 Prozent im Plus und war dabei in guter Gesellschaft mit Werten wie Spotify, Snap und einigen anderen Internetwerten. In einem Szenario könnte der Kurs auf diesem Zuwachs aufbauen und den Widerstand bei 101,16 Euro überwinden. In einem anderen Szenario wäre dieser Zuwachs eine kurzlebige FOMO-Rally, wo die Unterstützung bei 81,16 Euro durchbrochen wird und sich der Kurs in der Unterstützungszone zwischen 66,34 Euro und 81,16 Euro stabilisiert. Mittelfristig ist aber auch die Rückkehr in den Abwärtstrend denkbar, wenn sich das Zinsniveau - schneller als von den Marktteilnehmern erwartet - erhöht. Die Strategie im Artikel fußt auf dem ersten Szenario.

SHOP APOTHEKE EUROPE NV (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 101,16 // 119,90 Euro Unterstützungen: 81,16 // 66,34 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JA6Y27) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der SAE-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 1,66 profitieren und das Ziel bei 119,90 Euro ins Auge fassen (8,41 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 57 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 65,46 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,00 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JA6Y27

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,29 - 5,49 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 37,62 Euro

Basiswert: Shop Apotheke Europe NV KO-Schwelle: 37,62 Euro

akt. Kurs Basiswert: 88,36 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 8,44 Euro Hebel: 1,66

Kurschance: + 54 Prozent Quelle J.P. Morgan

