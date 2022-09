Shop Apotheke: Können die Bullen zurückschlagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Shop Apotheke zählt zu den führenden europäischen Online-Apotheken. Das Unternehmen vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel, hat sich aber auf die Einführung des E-Rezeptes in Deutschland bereits seit der ersten Testphase im Juli 2021 vorbereitet. Die Aktie lief von Mai bis Juli in einer großzügigen Range seitwärts. Hier versuchte sich das Papier der Shop-Apotheke nach dem vorangegangenen Abverkauf zu stabilisieren. Dieser Versuch wurde dann aber im August zunichte gemacht. Die Bären schlugen mit voller Kraft zu und ließen die Kurse um 50 Prozent einbrechen.

Chart vom 05.09.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 53.43 EUR



Expertenmeinung: Der stufenweise bundesweite Roll-out des elektronischen Rezepts ist nun am 1. September offiziell gestartet. Letzten Freitag sah es so aus, als könnte die überverkaufte Aktie einen Bounce einleiten. Ein großer Abstand zum EMA-50 löst oftmals einen Gummiband-Effekt aus, welcher in Folge für eine dynamische Bewegungen sorgen könnte. Der schlechten Stimmung am Gesamtmarkt konnte sich aber auch die Aktie von Shop Apotheke nicht entziehen. Mit der Mutter-Kerze von letztem Donnerstag haben wir nun klare Trigger für unser Setup bekommen.

