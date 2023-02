Shell: Wann der große Ausbruch kommt

Shell (Monatschart): Die Kurse konsolidieren auf sehr hohem Niveau.

Mittwoch, 22. Februar 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Rohöl!

Heute blicke ich auf einen ganz, ganz spannenden Einzelwert aus Europa – es geht um die britisch/niederländische Shell, plc. (WKN: A3C99G). Der Shell-Aktie am Mittwoch, 22. Februar 2023 zum Handelsschluss in Frankfurt: 27,83 EUR (-1,4%).

Zum Hintergrund

Die Öl-Preise zeigen sich auch in der Faschingswoche extrem volatil mit einer Tendenz zur Schwäche – die Notierungen der Öl-Sorte Brent Crude liegen wieder unterhalb ihrer (leicht fallenden) 21-Tagelinie. Das hält auch die Kurse von Öl-Companies in Schach.

Die Ausgangslage

Die Shell-Aktie bewegt sic in einem intakten Aufwärtstrend (A) nach oben. Das jüngste Hoch lag bei ~29,40 EUR – eine Preislinie, die bereits im Jahre 2019 von Bedeutung war und sich zunehmend als harter Widerstand erweist. Andererseits präsentieren sich die Titel entlang ihrer 200-Tagelinie – aktuell bei 26,58 EUR verlaufend – als potenziell unterstützt. Im kurzfristigen Zeitfenster hat sich bei der Shell-Aktie eine überkaufte Marktsituation aufgebaut, die sich nun aber neutralisiert. Oben abgebildet: der Monatschart, der das langfristige Trendverhalten der Shell, plc. visualisiert.

Die Prognose

Im Monatschart der Shell-Aktie ist noch keine Kursübertreibung feststellbar. Mehr noch: Die aktuelle Konsolidierung auf hohem Niveau, die nun bereits seit mehreren Monaten andauert, dürfte sich als Trendfortsetzungs-Formation erweisen. Entscheidend ist für Chartisten der nächste Resistance bei 29,40 EUR. Ein Break out nach oben wäre positiv zu bewerten. Im Idealfall kommt die aktuelle Konsolidierung im Bereich ~ 28,00 / 27,75 EUR zum Stoppen; also im Bereich der ansteigenden 21-Tagelinie.

Die Strategie.

Die Aktien der Shell, plc. habe ich am 10. Februar 2023 im Rahmen meines wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© – per Eilmitteilung – auf der Long-Seite empfohlen und die Papiere gehebelt(!) ins Musterdepot geschickt. Seither ist das entsprechende Derivat um zeitweilig bis zu zehn Prozent gestiegen. Die Titel werden von mir in meinem Börsenbrief weiterverfolgt und gegebenenfalls aufgestockt. Ebenfalls im Musterdepot: der Öl-Titel Exxon Mobil mit derzeit 39 Prozent Gewinn.

Der Optionsscheine Expert Trader© verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell



Soweit für heute – ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.