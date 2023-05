Shell PLC: Sehen wir nun endlich den Befreiungsschlag der Aktie des Öl- und Gaskonzerns?

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Symbol: SHELL ISIN: GB00BP6MXD84

Rückblick: Shell gehört zu den größten Energieunternehmen der Welt. Der Ölkonzern ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern der Welt beteiligt. Die Aktie hat sich in den letzten Monaten seitwärts entwickelt. Von ihrem scharfen Rücksetzer Anfang Mai konnte sich die Aktie bereits wieder erholen. Die Kurse notieren wieder über den gleitenden Durchschnitten EMA-50 und EMA-20.

Meinung: Shell hat im vergangenen Quartal trotz operativem Gegenwind Rekorde bei den Ergebnissen und der Ausschüttung gemeldet. Für das Analysehaus Jefferies ist die Shell-Aktie aufgrund des Potenzials beim Dividendenwachstum die erste Wahl im europäischen Öl- und Gassektor. Ein Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung der letzten Wochen wäre ein Befreiungsschlag für die Shell-Aktie. Danach könnten die Bullen auch den Widerstandsbereich bei rund 29.40 Euro hinter sich lassen.

Chart vom 19.05.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 28.03 EUR

Setup: Bei Kursen über 28.38 Euro ließe sich eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades könnte man nach dem Einstieg unterhalb von 27.55 Euro vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SHELL

