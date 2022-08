Shell PLC – Europas Einfuhrbeschränkungen von Erdgas und Erdöl bescheren dem Ölmulti Rekordgewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Breakout Trading-Strategie



Symbol: SHELL ISIN: GB00BP6MXD84



Rückblick: Shell ist einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Der Ölkonzern zählt dabei zu den größten Energieunternehmen der Welt und ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern beteiligt. Die Aktie lief heuer bis in den Juni auf 28 Euro nach Norden. Danach gab der Kurs bis 22.55 Euro nach. Aktuell sehen wir wieder eine Stabilisierung über dem EMA-50.

Meinung: Das aktuell hohe Niveau der Öl- und Benzinpreise beschert Shell Rekordgewinne. Es gibt aber am Ölmarkt auch Nachfragesorgen. Trotz der weltweiten Dekarbonisierungsbemühungen dürften Erdöl und Erdgas aber noch jahrzehntelang Teil des Energiemix bleiben. Die Absicht Europas, die Einfuhr von Erdgas und Erdöl aus Russland schrittweise einzustellen, sollte die Preise zusätzlich stützen. Neben den hohen Rohöl- und Gaspreisen stützen auch die Erträge der robusten Nachfrage nach chemischen Produkten und ein steigender Verbrauch von Kraftstoffen die Bilanz. In den nächsten Jahren sollte es kein Fehler sein, auch Ölunternehmen im Portfolio zu haben.

Chart vom 09.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 26.06 EUR



Setup: Bei Kursen über 26.20 Euro bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Den Stopp-Loss könnte man nach dem Einstieg unter dem letzten Pivot-Tief, unter dem EMA-50 platzieren.

Meine Meinung zu Shell PLC ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SHELL



