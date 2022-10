Shell: Die Aktienrückkäufe und der Rekordgewinn im 2. Quartal halten die Bullen bei Laune!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Symbol: SHELL ISIN: GB00BP6MXD84

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Die Aktie des Öl- und Gasmultis liegt nach dem Rücksetzer vom jüngsten Pivot-Hoch mit 4.5 Prozent im Plus. Die Umkehrkerze vom Mittwoch reichte bis unter die Tagestiefs der letzten beiden Wochen. Die Kerzenformation mit dem Schlusskurs am 20er-EMA deutet an, dass es in Kürze wieder nach oben gehen könnte.

Chart vom 19.10.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 26.24 EUR







Meine Expertenmeinung zu SHELL

Meinung: Im zweiten Quartal 2022 fuhr Shell einen Rekordgewinn ein in Höhe von 11.5 Millionen USD ein, was mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr ist. Für das dritte Quartal rechnen Analysten ebenfalls mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2021. Darüber hinaus will man im aktuellen Vierteljahr noch einmal sechs Milliarden für Aktienrückkäufe ausgeben.

Setup

Mögliches Setup: Das Unternehmen ist inzwischen nicht nur bei fossilen, sondern auch bei erneuerbaren Energieträgern tätig und somit für die aktuellen Krisenszenarien bestens aufgestellt. Natürlich korreliert der Kurs der Shell-Aktie nach wie vor stark mit den Notierungen bei Öl und Gas, daher sollten wir diese gleichfalls im Auge behalten. Die nächsten Quartalszahlen gibt es schon am 27. Oktober, so dass ein vergleichsweise kurzer Swingtrade möglich wäre. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SHELL.

Aussicht: BULLISCH

Veröffentlichungsdatum: 20.10.2022

