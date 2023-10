Shell-Aktie: Warum Anleger jetzt vorsichtig sein sollten

Der Aktienkurs der Shell, plc. präsentiert sich bereits die zweite Woche in Folge sehr stark. Eine Aktie der Shell, plc. kostet am Mittwoch, 18. Oktober 2023 zum Börsenschluss am Handelsplatz London 27,74 GBP (+0,8%).

Zum Hintergrund Der Öl-Preis kommt wieder ins Laufen! Das hilft auch den Öl-Gesellschaften auf die Beine, zumal die fundamentalen Bewertungen größtenteils passen.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart der Shell-Aktie. Jede Kerze spiegelt damit das Kursverhalten einer Handelswoche wider. Im Chart erkennbar: eine intakte mittelfristige Aufwärtstrendlinie (A). Mit aktuellen Kursen knapp unter 28 GBP hat sich nun aber auch eine überkaufte Marktsituation eingestellt; dargestellt durch den Slow-Stochastik-Indikator.

Die Prognose Das Chartbild der Shell-Aktie zeugt von einer aktuellen Kursübertreibung nach oben, aber auch von einem starken Aufwärtstrend. Dabei präsentieren sich die Notierungen als relativ solide und mehrfach unterstützt. Anleger sollten nach der jüngsten Kursrallye eine Konsolidierung / Korrektur der Kurse einkalkulieren. Im Idealfall hält der erste Support-Bereich um 26,63 GBP. Spätestens jedoch im Bereich um 26 GBP sollten die Notierungen im Falle einer Korrektur wieder nach oben drehen. Auf der Oberseite muss der Widerstandsbereich zwischen 27,80 / 28,00 GBP im Auge behalten werden – nach etwaiger Break out wäre charttechnisch positiv zu bewerten.



Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader