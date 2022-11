Shareholder-Aktivismus: Hohe Bedeutung von ESG-Themen in den USA und Europa

Bei mehr als der Hälfte aller von Aktionärsaktivitäten betroffenen US-Unternehmen beziehen sich die Forderungen auf ökologische, soziale und Governance-Aspekte. Insbesondere ökologische Themen gewinnen auch in Europa an Bedeutung.



ESG-Themen spielen bei Forderungen von Aktionären gegenüber börsennotierten Unternehmen aus Europa heute bereits eine wichtige Rolle. Das zeigt ein Report von Diligent, dem weltweit führenden Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risk, Compliance, Audit und ESG, zum Shareholder-Aktivismus. Bei 40 von 115 Unternehmen, die in den ersten drei Quartalen dieses Jahres Gegenstand von Shareholder-Aktivitäten waren, ging es um ESG-Themen. In den USA liegen ESG-Themen sogar noch stärker im Fokus der Aktionäre: Von den 441 Unternehmen, die von Januar bis September 2022 ins Visier genommen wurden, waren 317 von entsprechenden Forderungen betroffen.



Innerhalb der drei ESG-Bereiche gewinnen insbesondere Umweltfragen an Bedeutung: Während Aktionäre im Vergleichszeitraum 2019 nur bei sechs europäischen Unternehmen ökologische Ziele verfolgten, war dies in diesem Jahr bisher bei elf Unternehmen der Fall. Erheblich stärker ist dieser Trend in den USA: In den ersten neun Monaten des Jahres waren Umweltthemen bereits bei 67 Unternehmen Gegenstand von Shareholder-Aktivitäten, in den Vergleichszeiträumen der letzten drei Jahre war dies jeweils nur bei 32, 34 und zuletzt 39 Unternehmen der Fall.







Josh Black, Vice President der Diligent-Gesellschaft Insightia: "Unser Report zeigt, dass das Thema Umwelt – ebenso wie die Themen Soziales und Governance – für Anteilseigner enorm an Bedeutung gewonnen hat. Nehmen wir die Entwicklung in den USA als Maßstab, sind börsennotierte Unternehmen auch aus diesem Grund mehr denn je gefordert, sich intensiv und ehrlich mit ESG-Themen auseinanderzusetzen und alles Machbare zu tun, um auf dem Gebiet rasche und weitreichende Fortschritte zu erzielen. Software-Lösungen, die die Verfügbarkeit und Transparenz von ESG-Daten erhöhen und den Austausch erleichtern, können Organisationen bei der Entscheidungsfindung und bei Kurskorrekturen helfen."



Im Rahmen der Studie wurden in Europa Shareholder-Aktivitäten gegenüber börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz untersucht.



Über Diligent



Diligent ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Lösungen für Modern Governance, Risiko, Compliance, Audit und ESG. Mit mehr als einer Million Nutzern bei mehr als 25.000 Kunden auf der ganzen Welt unterstützen wir Führungskräfte mit Software, Einblicken und verlässlichen Daten dabei, zielgerichtet zu führen und eine größere Wirkung zu erzielen.