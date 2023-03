ServiceNow - Pullback als Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Cloud-Unternehmens?

Pullback Trading-Strategie

Symbol: NOW ISIN: US81762P1021

Rückblick: ServiceNow bietet Unternehmen Kunden- und Facility-Service-Management, Orchestrierungskern, Service-Mapping, Cloud- und Portfolio-Management, Edge-Verschlüsselung, Leistungsanalyse, Service-Portal-Designer, visuelle Task-Boards und Konfigurationsmanagement-Datenbank. Im Jänner sahen wir den Breakout aus der Seitwärtsbewegung bei dem Papier des Cloud-Dienstleisters. Im Bereich bei 490 USD endete diese Bewegung und die Aktie zeigt nun einen Rücksetzer in den Ausbruchsbereich.

Meinung: ServiceNow bietet seine Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen wie Gesundheitswesen, Bildung, Regierung und Finanzdienstleistungen an. ServiceNow schafft eine Welt, in der Arbeit weniger Arbeit macht. Die Cloud-basierte Plattform und die damit verbundenen Lösungen sorgen mit digitalen Workflows dafür, dass Mitarbeiter und Unternehmen effizienter arbeiten können. Die Aktie hat sich nach ihrer Korrekturbewegung im Bereich des EMA-50 stabilisiert. Bei Stärke könnte man eine Long-Position in dem Papier des Cloud-Unternehmens eröffnen. Sollten sich allerdings die Bären durchsetzen, kann es rasch weiter in Richtung Süden gehen.

Chart vom 01.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 428.94 USD

Setup: Bei Kursen über 438 USD könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Position ließe sich nach dem Entry unterhalb der Kerzen der letzten Tage absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NOW

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

