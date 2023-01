Seltene Erden für sichere Gewinne

Bergbauingenieure entdeckten jetzt bei der schwedischen Eisenerzstadt Kiruna das größte Seltene-Erden-Vorkommen auf dem europäischen Kontinent. Das gab die staatliche Bergwerksgesellschaft LKAB bekannt. Seltene Erden sind strategische Metalle, die teilweise nur in geringen wirtschaftlich ausbeutbaren Mengen in Minen vorhanden sind und zudem oftmals in Ländern liegen, deren politische Strukturen als instabil eingeschätzt werden, oder in solchen Ländern, welche die Belieferung als Druckmittel einsetzten könnten.



Metalle der Seltene Erden-Klasse sind für moderne Industriegesellschaften unverzichtbar. Sie werden zum Beispiel in Batterien und Windkraftanlagen benötigt. Experten schätzen, dass bei Kiruna mehr als eine Mio. Tonnen neu entdecktes Erz abgebaut werden können. Das wäre eine Menge, welche der gesamten schwedischen Wirtschaft einen weiteren Schub gäbe. In den letzten 25 Jahren legten Aktien an der Stockholmer Börse im Jahresdurchschnitt um 8% zu. Der neue Erzfund kann eine sichere Grundlage sein für weitere Gewinne über Jahrzehnte hinweg. Zu den größten Unternehmen an der schwedischen Börse gehören der schwedisch-britische Pharmahersteller AstraZeneca, der Industriekonzern Atlas Copco sowie die Beteiligungsgesellschaft Investor AB.