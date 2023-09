Seltene Erden - Seltene Chancen: Interview mit Ionic Rare Earths zum riesigen Marktpotenzial

Miningscout.de, sprach mit Tim Harrison, dem Geschäftsführer von IonicRE nicht nur über das Unternehmen, den aktuellen Entwicklungsstand und die Zukunftsperspektiven. Auch zum spannenden Marktumfeld der Seltenen Erden, deren Bedeutung für verschiedene Technologien und die Versorgungslage auf dem Weltmarkt gab es Wissenswertes zu hören.

Ionic Rare Earths (ASX: IXR, WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341) ist ein im australischen Melbourne ansässiges Unternehmen, das sich auf sehr begehrte Rohstoffe konzentriert: die "Seltenen Erden", insbesondere sogenannte "schwere" und "magnetische" Seltene Erden. Diese Elemente sind für verschiedenste Industriezweige von essenzieller Bedeutung, zum Beispiel zur Herstellung von Magneten und Technologien im Kontext der Energiewende. Flaggschiff ist das derzeit zu 60 Prozent gehaltene Projekt "Makuutu" in Uganda, eine Lagerstätte in ionischem Adsorptions-Ton. Bohrergebnisse deckten erst kürzlich erhebliches Expansions-Potenzial auf. Doch es geht nicht nur um die Förderung der Seltenen Erden: IonicRE strebt an, ein Bergbau-, Raffinerie- und Recyclingunternehmen für rückverfolgbares, nachhaltiges Material zu werden – die Technologie fürs Recycling stellt eine 100-prozentige Tochterfirma.

Florian Munsch, Herausgeber von Goldgeldwelt.de und Co-Autor beim Bergbau-Portal Miningscout.de, sprach mit Tim Harrison, dem Geschäftsführer von IonicRE nicht nur über das Unternehmen, den aktuellen Entwicklungsstand und die Zukunftsperspektiven. Auch zum spannenden Marktumfeld der Seltenen Erden, deren Bedeutung für verschiedene Technologien und die Versorgungslage auf dem Weltmarkt gab es Wissenswertes zu hören.

https://youtu.be/2QYbFGfv08c

00:00 Intro und Begrüßung

00:42 Überblick zum Thema "Seltene Erden": technologische Bedeutung und geopolitische Aspekte

01:33 "Makuutu"-Projekt: "Schwere" und "magnetische" Seltene Erden und deren Einsatzbereiche

02:48 Scandium und seine Bedeutung in der Stahlveredelung und Energieerzeugung

04:06 Globale Versorgung und Nachfrage im Kontext der Weiterentwicklung erneuerbarer Energien, Wachstumsperspektiven durch steigenden Bedarf

06:39 Steigendes Investoreninteresse an Seltenerd-Produzenten; Lithium und Seltene Erden im aktuellen Fokus

07:42 Details zu "Makuutu" (möglicherweise zweitgrößte Scandium-Ressource weltweit), Expansionspotenzial, jüngste Explorations-Bohrergebnisse

09:35 Aktueller Stand der Projektentwicklung, Mineralressourcenschätzung, vorläufige Machbarkeitsstudie für die Anfangsproduktion der zentralen Liegenschaft

11:06 mehr Finanz-Details zur aktuellen Machbarkeitsstudie, Skalierbarkeit, Zukunftsperspektive

12:37 Anteilsverhältnisse von IonicRE an "Makuutu", mittelfristige Pläne zur Erhöhung der Beteiligung

13:42 rechtlicher Rahmen in Uganda, Zusammenarbeit mit örtlichem Partnerunternehmen, Interessensvertretern und Regierung, Nachhaltigkeitsansprüche

16:15 Pläne und potenzielles Produktionsszenario in den kommenden Jahren, Entwicklung einer Testanlage, Lieferkettenpartnerschaften

19:13 Geringe Produktionskosten durch die Bodenbeschaffenheit im Vergleich zu Hartgestein, attraktive Zusammensetzung der Seltenen Erden

20:47 Bonus: über die Tochterfirma Ionic Technologies in Belfast

