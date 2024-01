Sektor-Leader: Software

Für Trader ist es wichtig zu wissen, welche Trends gerade gespielt werden und welches die Top-Aktien der jeweiligen Sektoren sind. Diese fünf Software-Aktien sollte man im Blick haben!

Microsoft (MSFT)

Microsoft ist das weltweit führende Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten welche mit KI-Unterstützung glänzen. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese zudem das Karriere-Netzwerk LinkedIn.

Adobe (ADBE)

Adobe ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen. Der Konzern bietet Software, mit deren Hilfe Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Die Software von Adobe Systems wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt.

PaderDuty (PD)

PagerDuty ist eine digitale Betriebsmanagementplattform, die dringende und geschäftskritische Arbeiten für ein modernes, digitales Unternehmen verwaltet. Die Plattform nutzt digitale Signale von praktisch jedem softwarebasierten System oder Gerät, kombiniert sie mit menschlichen Reaktionsdaten und stellt diese den Teams zur Verfügung, um in Echtzeit die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

Cerence (CRNC)

Cerence ist ein in den USA ansässiges Softwareunternehmen. Es befasst sich mit der Entwicklung mobilitätsbasierter Lösungen für Fahrer und ihre Autos. Zu den Kunden zählen alle Automobil-Erstausrüster (OEMs) bzw. deren Tier-1-Zulieferer. Der Umsatz des Unternehmens wird durch den Verkauf von Softwarelizenzen und cloudbasierten Diensten generiert. Geografisch gesehen erwirtschaftet das Unternehmen einen Großteil seines Umsatzes in den Vereinigten Staaten und ist auch in anderen amerikanischen Kontinenten vertreten.

SAP (SAP)

SAP zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geschäftssoftwarelösungen, die die verschiedenen Prozesse innerhalb der Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg organisieren. Das Portfolio umfasst Geschäftsanwendungen für große und mittelständische Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Darüber hinaus unterstützt SAP mit branchenspezifischen Lösungen Kernprozesse in den Industriezweigen Handel, Finanzen, High-Tech, im Gesundheitswesen und öffentlichen Verwaltungen. Das Flaggschiff des Konzerns stellt dabei die SAP Business-Suite dar, die auf die jeweiligen Anforderungen und Geschäftsziele exakt zugeschnitten werden kann. Das Unternehmen ist gerade dabei, sein Cloud-Business weiter auszubauen.

Tagescharts vom 26.01.2024, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MSFT, ADBE und SAP.

Veröffentlichungsdatum: 26.01.2024

