Sektor-Leader: Goldaktien

Meine aktuellen Top 5 Werte und 5 Gründe für Goldaktien

1. Inflationsschutz: Gold gilt seit langem als traditionelle Absicherung gegen Inflation. Da der Goldpreis tendenziell mit der Inflation steigt, können Goldaktien Anlegern helfen, ihr Vermögen vor Wertverlust zu schützen.

2. Diversifizierung: Goldaktien weisen eine geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen auf. Das bedeutet, dass sie in turbulenten Marktzeiten Stabilität in einem Portfolio bieten können.

3. Spekulation auf steigende Goldpreise: Die Preise für Gold können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. geopolitische Unsicherheiten, Zinssätze und globale Wirtschaftsbedingungen. Trader, die glauben, dass der Goldpreis in Zukunft steigen wird, können auf Goldaktien setzen, um von dieser potenziellen Wertsteigerung zu profitieren.

4. Hebelwirkung: Goldaktien wirken meist wie ein Hebel auf den Goldpreis. Dies kann für Trader mit einem hohen Risikoappetit attraktiv sein.

5. Dividenden: Viele Goldminenunternehmen schütten Dividenden an ihre Aktionäre aus. Dies kann eine attraktive Rendite für Anleger darstellen, die regelmäßige Einnahmen suchen.

Agnico Eagle Mines (AEM)

Agnio-Eagle ist eine internationale Entwicklungsgesellschaft, deren Fokus auf dem Goldgeschäft liegt. Fertigungsstätten hält das Unternehmen in Kanada und Finnland. Weitere Projekte befinden sich neben Kanada in Mexiko und in den USA. Die von Agnio-Eagle gehaltene LaRonde-Mine in Quebec ist eine der größten Goldlagerstätten in Kanada. Die Mine, die nach Angaben von Agnio-Eagle einen hohen Cash Flow generiert, bietet eine der wesentlichen Grundlagen für das internationale Wachstum des Unternehmens. Dabei ist das Ziel, einen kostengünstigen, sicheren und verantwortungsbewussten Bergbau zu gewährleisten, der mit zahlreichen technologischen Innovationen möglich wird. Der Penna-Schacht der LaRonde-Mine ist mit 2.250 Metern einer der tiefsten Einzel-Lift-Schächte in der westlichen Hemisphäre. Mit einer großen Heiz- und Kühlanlage auf der Oberfläche kann die Mine ohne Produktionsstopp im Sommer wie im Winter betrieben werden.

Gold Fields Ltd. (GFI)

Gold Fields Ltd ist ein Goldproduzent und besitzt Goldreserven und -ressourcen in Südafrika, Ghana, Australien und Peru. In Peru produziert das Unternehmen auch Kupfer. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Unter- und Übertagebergbau von Gold, Kupfer und Silber sowie damit verbundenen Aktivitäten, einschließlich Exploration, Gewinnung und Verarbeitung. Die Einnahmen des Unternehmens stammen aus dem Verkauf des von ihm produzierten Goldes.

Eldorado Gold Corp. (EGO)

Eldorado Gold Corp ist ein Gold- und Basismetallproduzent mit Bergbau-, Entwicklungs- und Explorationsbetrieben in der Türkei, Kanada, Griechenland und Rumänien. Es verfügt über ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte und langfristige Partnerschaften mit lokalen Gemeinden.

Osisko Gold Royalties (OR)

Osisko Gold Royalties Ltd beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Edelmetallen. Das Unternehmen organisiert und verwaltet das Geschäft in zwei Geschäftssegmenten: Erwerb und Verwaltung von Edelmetallen und Lizenzgebühren, und die Exploration, Bewertung und Entwicklung von Bergbauprojekten. Geografisch gesehen erwirtschaftet das Unternehmen den Großteil der Einnahmen in Nordamerika und generiert auch einige Teile der Einnahmen in Südamerika, Australien, Afrika und Europa.

Alamos Gold Inc. (AGI)

Alamos Gold Inc erwirbt, erkundet und produziert Gold und andere Edelmetalle und ist in zwei geografischen Hauptgebieten tätig: Kanada und Mexiko. Das Unternehmen betreibt drei Minen in Nordamerika: Die Minen Young-Davidson und Island Gold sind in Kanada und den Mulatos sowie in Sonora, Mexiko, tätig. Das Unternehmen erwirtschaftet maximale Einnahmen aus den Mulatos-Minen.

Tagescharts vom 08.03.2024, Quelle: TWS

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog „Journalistenprivileg“ nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von