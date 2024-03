Sektor-Leader: Finanzierungsaktien

1. Die Unternehmen profitieren von einem hohen Kreditvolumen, da sie Zinsen auf die vergebenen Kredite einnehmen können.

2. Ein niedrigeres Zinsniveau kurbelt die Nachfrage nach Krediten und anderen Finanzprodukten an.

3. Der Finanzsektor bietet weiterhin gute Wachstumschancen, da die Nachfrage nach Finanzprodukten und -dienstleistungen in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen wird.

Rocket Companies (RKT)

Rocket Companies bietet eine Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wohneigentum und anderen persönlichen Finanztransaktionen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Direct to Consumer und Partner Network tätig. Das Direct-to-Consumer-Segment besteht aus Performance-Marketing und direktem Engagement über die Rocket Mortgage App. Das Segment Partnernetzwerk konzentriert sich auf Partnerschaften mit führenden verbraucherorientierten Organisationen, Maklern und Hypothekenexperten, die die Plattform und Skalierung nutzen, um Kunden Hypothekenlösungen anzubieten.

Essent Group (ESNT)

Essent Group ist eine Holdinggesellschaft, die sich mit der Erbringung von Bankdienstleistungen beschäftigt. Es bietet Hypothekenversicherungen, Rückversicherungen und Risikomanagementprodukte an.

Mr. Cooper Group (COOP)

Mr. Cooper Group bietet Dienstleistungen im Bereich der Wohnungsbaudarlehen an. Das Segment Servicing besteht aus dem Einzug von Darlehenszahlungen, der Überweisung von Tilgungs- und Zinszahlungen an Investoren, der Verwaltung von Treuhandfonds für die Zahlung von hypothekenbezogenen Ausgaben wie Steuern und Versicherungen, der Durchführung von Verlustminderungsaktivitäten im Namen von Anlegern und der anderweitigen Verwaltung des Hypothekendarlehensportfolios. Das Segment Originations bietet den bestehenden Kunden Refinanzierungsmöglichkeiten über eine Direct-to-Consumer-Plattform und kauft Kredite von Originatoren über den entsprechenden Kanal.

UWM Holdings (UWMC)

UWM Holdings ist ein Hypothekenkreditgeber für Großkunden, der Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien, die von unabhängigen Hypothekenmaklern, Korrespondenten, kleinen Banken und lokalen Kreditgenossenschaften vergeben wurden, zeichnet und abschließt. Das Unternehmen bietet unabhängigen Hypothekenberatern eine Reihe von technologisch gesteuerten Tools und ein Wertversprechen, das es ihnen ermöglicht, Kreditnehmern, die die Bonitätsstandards erfüllen, überzeugende Finanzierungsalternativen anzubieten.

Tagescharts vom 22.03.2024, Quelle: TWS

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2024

