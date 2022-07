Seitwärtschancen bei vollständigem Kapitalschutz

Die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten sind auch am EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) nicht spurlos vorübergegangen.

Wer davon ausgeht, dass das Schlimmste nunmehr überstanden ist und sich die Kurse der europäischen Bluechips wieder stabilisieren, hat mit einem neuen Top Zins Garant Zertifikat der UniCredit S.p.A. die Möglichkeit, auch im Fall eines seitwärts tendierendes Marktes ansehnliche Zinserträge zu erzielen.

Die Funktionsweise des Zertifikats ist einfach erklärt: Es verfügt über einen Nennbetrag von 1.000 Euro und ist mit einer Laufzeit von rund fünf Jahren ausgestattet. Am anfänglichen Beobachtungstag wird der Referenzpreis (Schlusskurs) des EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) festgestellt. Schließt der Index am ersten Beobachtungstag in rund einem Jahr (9. August 2023) auf Höhe oder oberhalb seines Startwerts (= Referenzpreis), erhalten Anleger:innen eine Ertragszahlung von 50 Euro pro Zertifikat (Nennwert: 1.000 Euro). Falls nicht, entfällt die Ertragszahlung. Es folgen in jährlichem Abstand vier weitere Beobachtungstage, wobei dieselben Bedingungen gelten. Will heißen: Es besteht auch an diesen Terminen die Chance auf eine Ertragszahlung in Höhe von 50 Euro pro Zertifikat, sofern der Index auf Höhe oder oberhalb seines Referenzpreises schließt.

Rückzahlung zum Nennbetrag

Alles in allem wären mit dem HVB Top Zins Garant Zertifikat im Idealfall bis zum Laufzeitende kumulierte Zinszahlungen in Höhe von 250 Euro pro Zertifikat möglich (5 x 50 Euro). Unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts erfolgt die Rückzahlung im August 2027 zum Nennbetrag in Höhe von 1.000 Euro. Es besteht somit am Laufzeitende ein 100-prozentiger Kapitalschutz durch den Emittenten.

Reizvolles Chance-Risiko-Profil

Das Top Zins Garant Zertifikat eignet sich für Anleger:innen, die bestimmte Renditevorstellungen haben und im Falle sinkender Indexstände eine vollständige Absicherung des eingesetzten Kapitals in Höhe des Nennbetrags wünschen.

Zu beachten ist, dass die Ertragschancen auf die jährlichen Zinszahlungen begrenzt sind. Zudem handelt es sich um eine Schuldverschreibung des Emittenten, der UniCredit S.p.A. Bei Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.



Top Zins Garant Zertifikat 08/2027 Emittent UniCredit S.p.A. Basiswert EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) ISIN/WKN IT0005492159/A2FHAZ* Rückzahlungstermin 16.08.2027 Beobachtungstage 09.08.2023 (1), 09.08.2024 (2), 11.08.2025 (3), 10.08.2026 (4), 09.08.2027 (letzter) Nennbetrag EUR 1.000,– Emissionspreis EUR 1.025,–* Zeichnungsfrist bis 11.08.2022 (14.00 Uhr)** * inklusive Ausgabeaufschlag

** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 13.7.2022

Funktionsweisen der HVB Produkte

