Securize IT Solutions AG: Übernahme von wachstumsstarker Firma schafft hohes Potenzial

Securize hat in den letzten Jahren ein Schattendasein an der Börse gefristet. Das war darauf zurückzuführen, dass die Tochter Diso, das bisherige Kern-Asset, die Wachstumshoffnungen nicht erfüllen konnte. Nun wird Securize durch die vereinbarte Übernahme der RNT Rausch GmbH einen neuen operativen Schwerpunkt erhalten. Diso wird aber weiter zum Konzernverbund gehören und die Weiterentwicklung der neuen Kerngesellschaft mit unterstützen.

RNT hat sich seit einem MBO im Jahr 2015 hervorragend entwickelt, ein sukzessiver Ausbau der Produkt- und Leistungspalette hat in dieser Zeit zu einem dynamischen Umsatzwachstum mit zuletzt deutlich steigenden Margen geführt. Allein im letzten Jahr haben die Erlöse um 38,9 Prozent auf 20,3 Mio. Euro zugelegt, während das EBITDA sich von 0,4 auf 1,4 Mio. Euro fast vervierfacht hat. Für dieses Jahr ist ein weiterer Anstieg der Erlöse um knapp 20 Prozent auf 24 Mio. Euro und des operativen Ergebnisses um mehr als 20 Prozent auf 1,7 bis 1,8 Mio. Euro vorgesehen.

Das Unternehmen verfügt noch über ein erhebliches Wachstumspotenzial, sowohl im bisherigen Kernmarkt (Betreiber von Rechenzentren und Cloudlösungen) als auch in anderen Sektoren (etwa in den datenintensiven Branchen Health Care und Finance). Eine Börsennotierung könnte als Katalysator für den Wachstumsprozess dienen. Nachdem die Expansion bislang organisch vorangetrieben wurde, sollen künftig auch Akquisitionen einen signifikanten Beitrag leisten. Eine Liste mit interessanten Kandidaten wurde bereits erstellt.

Wir finden die Positionierung von RNT sehr spannend, das Unternehmen hat sich mit sehr flexiblen und modular aufgebauten Produkten und Lösungen sowie mit einer ausprägten Orientierung auf die spezifischen Kundenbedürfnisse eine attraktive Nische in einem großen Markt erschlossen. Auf dieser Basis stufen wir die Planzahlen der Gesellschaft als erreichbar ein und haben eine Bewertung ausschließlich auf Basis der potenziellen organischen Entwicklung von RNT und auch von Diso durchgeführt – etwaige wertschöpfende Akquisitionen stellen damit ein Upside-Potenzial zu unserem Ergebnis dar.

Während unser DCF-Modell einen fairen Wert von 2,70 Euro je Aktie signalisiert, resultiert aus einem Peer-Group-Vergleich mit börsennotierten deutschen Technologieunternehmen mit ähnlichen Charakteristika ein Wert von 2,10 bis 2,40 Euro je Aktie.

Wir sehen damit das Kursziel für die Securize-Aktie, auf Als-ob-Basis mit einem unterstellten erfolgreichen Abschluss der RNT-Übernahme zu den bekannt gegebenen Konditionen, bei 2,40 Euro je Aktie. Damit stufen wir das Reverse-IPO als klar wertsteigernd für die Aktionäre ein und starten die Coverage mit dem Urteil „Speculative Buy“. Die spekulative Komponente der Empfehlung ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Transaktion noch erfolgreich umgesetzt werden muss. Zum anderen ist die Informationsbasis zum Track-Record von RNT noch geringer, als das bei einem seit mehreren Jahren notierten Unternehmen üblicherweise der Fall ist. Dementsprechend muss die Gesellschaft noch unter Beweis stellen, dass die Wachstums- und Ertragspläne mindestens im anvisierten Ausmaß umgesetzt werden können.

Quelle: SMC-Research





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.