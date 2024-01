Searchlight Resources sichert sich Uranprojekt Milner Lake in Saskatchewan

Searchlight Resources (TSXV: SCLT, OTCQB: SCLTF; FRA: 2CC2) hat sich rund 60 km nördlich von La Ronge, Saskatchewan, durch Staking einen 446,7 Hektar großen Claim auf dem bekannten Uranprojekt Milner Lake gesichert. Der Claim liegt etwa 5 km westlich von Missinipe und dem Highway 102. Er umfasst zwei Gebiete mit bekannter Uranmineralisierung: das Uranvorkommen MUS Claim Nr. 5 und das Uran-Fluorit-Vorkommen KAZ Claim Nr. 8. Diese Vorkommen gehören zu mehreren historischen Uranzielen, die sich südlich des Athabasca-Beckens befinden. Oberflächenproben lieferten mehr als 1,3% U3O8 an der Oberfläche. In Schürfproben auf dem MUS Claim wurden bis zu 0,126% U3O8 gemessen. Durchschnittswert der Proben lag bei 0,022 % U3O8.

Stephen Wallace, P.Geo, President und CEO von Searchlight kommentierte: „Milner Lake mit Proben von bis zu 1,39 % Uranoxid ist ein Explorationsziel im Stil von Searchlight, das über ein beträchtliches Explorationspotenzial verfügt, an der Oberfläche liegt, nahe an der Infrastruktur liegt und durch Abstecken erworben wurde."

KAZ Claim Nr. 8 U-Fl Vorkommen

0,9 Meilen (1,4 km) nordöstlich des nördlichen Endes des Milner Lake auf dem KAZ-Claim Nr. 8 wurde eine Uranverfärbung festgestellt. Das Vorkommen besteht aus einer Uranmineralisierung, hauptsächlich Uranophan und Autunit, die am Kontakt von granitischem Gneis und Pegmatit auf einer Fläche von 15,2 x 45,7 m (50 x 150 ft) auftritt.

Uranmineralien in Verbindung mit Fluorit-Adern. Fünf Proben aus dieser Grube enthielten Gehalte von 0,60 %, 1,17 % und 1,39 % U3O8. Eine Probe, die zur spektrochemischen Analyse eingereicht wurde, ergab 1,38 % U3O8. (Quelle: SMDI Saskatchewan Mineral Deposit Index # 0847).

MUS Claim Nr. 5 U-Vorkommen

Das Vorkommen besteht aus einem linsenförmigen Aufschluss von Pegmatit, der auf einer Fläche von etwa 61,0 x 18,3 m (200 x 60 ft) freigelegt ist. Die Uranmineralisierung, in erster Linie Uranophan und Autunit, kommt auf der Ostseite einer Scherung vor, die sich durch die Mitte des Bergrückens erstreckt und dort am höchsten ist, wo Biotitglimmer reichlich vorhanden ist. Schürfproben aus den biotitischen und feldspathaltigen Phasen ergaben 0,70 % bzw. 0,127 % U3O8. Darüber hinaus ergaben sechsundzwanzig Schlitzproben, die in Abständen von 1,5 m (5 Fuß) entlang eines 24,4 m (80 Fuß) langen Grabens entnommen wurden, Gehalte zwischen 0,003 % und 0,126 % U3O8, mit einem Durchschnittswert von 0,022 % U3O8. (Quelle: SMDI Saskatchewan Mineral Deposit Index # 0846).

Fazit: Searchlight Resources Inc. besitzt in Saskatchewan, Kanada, ein umfangreiches Portfolio an Explorationsprojekten für Uran, Seltenen Erden, Batteriemineralien und Gold. Allen Projekten gemeinsam ist der gute Zugang zu Infrastruktur. Darauf hat CEO Steven Wallace auf beim Staking der neuen Uran-Liegenschaften geachtet. In Kürze werden Explorationsergebnisse vom Selten-Erd-Projekt Kulyk Lake sowie vom Uranprojekt Dudridge Lake erwartet. Vorbesitzer Fission Energy hat auf Dudridge Lake bereits eine erste Uran-Ressource definiert.

