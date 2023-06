Schwieriges Marktumfeld für den DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit dem DAX war in den letzten Handelstagen nicht gut Kirschen essen. In einem schwierigen Umfeld aus Gewinnwarnungen, Rezessions-Befürchtungen und möglichen weiteren Zinserhöhungen seitens EZB und Fed entfernt sich das deutsche Aktienbarometer wieder von seinem Allzeithoch. Im Wochentief schnupperte der DAX kurzzeitig an den 15.700 Punkten. Zur Wochenmitte stabilisiert sich der Index und pendelt ab der Wochenmitte um die 15.950 Punkte. Unter der Woche trafen sich im portugiesischen Sintra die wichtigsten Notenbanker der Welt und signalisierten weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr. In der kommenden Woche können unter anderem neue Arbeitsmarktdaten aus den USA für neue Impulse sorgen.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:

Siemens Energy

Mit großem Abstand war die Siemens Energy-Aktie die meistgehandelte deutsche Aktie an der Euwax. Mit 2.309 ausgeführten Orders steht sie vor den Papieren des Chemiekonzerns BASF mit 506 Preisfeststellungen. Der Energietechnik-Hersteller Siemens Energy kassierte am letzten Freitag seine Ergebnisprognose für 2023 ein und sorgte damit für einen Schreckmoment an der Börse. In der Spitze ging es für den Aktienkurs um ca. 40% nach unten. Der Grund für die Rücknahme der Ergebnisprognose sind Probleme bei der spanischen Windkraft-Tochter Siemens Gamesa. Um die gewünschte Qualität der Onshore-Plattformen zu erreichen, sind ungeplante Maßnahmen im Volumen von über einer Milliarde Euro notwendig. In der Folge senkten mehrere Analystenhäuser die Siemens Energy-Aktie von buy auf hold herab. Aktuell kostet ein Anteilsschein 15,50 Euro und somit 31% weniger als in der Vorwoche.

BASF

Auf Platz Zwei der meistgehandelten Inlandsaktien steht die BASF. In der Chemie-Branche kriselt es derzeit aufgrund von aufziehenden Rezessionssorgen. In der Vorwoche schreckte bereits Lanxess mit einer Gewinnwarnung auf. Analysten der Deutschen Bank blicken bereits auf die für Ende Juli anstehenden BASF-Quartalszahlen und prognostizieren schwache Daten. Sie belassen ihre buy-Einschätzung, senken aber das Kursziel von 60 auf 54 Euro. Die BASF-Aktie erholt sich diese Woche von den Kursrückgängen der Vorwoche und klettert um 3,5% auf 44,27 Euro.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.