Schwere Baisse, große Chancen – Handeln Sie jetzt

Liebe Leser,

seit Anfang des Jahres befinden sich die Aktienmärkte in einer Baisse. Die durchschnittliche Dauer einer Aktienbaisse betrug 19 Monate. Im aktuellen Fall rechne ich allerdings mit einem überdurchschnittlich langen und schweren Bärenmarkt. Die verantwortungslosen geldpolitischen Exzesse der Zentralbanker fordern ihren Tribut. Die von ihnen hervorgerufenen riesigen Spekulationsblasen an den Aktien-, Anleihen- und Immobilienmärkten drohen jetzt endgültig zu bersten.

Wie üblich wird es auch dieses Mal mehrere Abwärtswellen geben, die von Bearmarketrallys unterbrochen werden. Darunter versteht man vorübergehende Aufwärtsbewegungen in einem übergeordneten Abwärtstrend. Diese Bearmarketrallys sorgen dafür, dass viele Anleger immer wieder auf die schnelle Rückkehr der Hausse setzen, anstatt der Realität ins Auge zu blicken.

Optimale Gelegenheiten für flexible Anleger

Die erste Bearmarketrally der aktuellen Baisse dauerte von Juni bis August. Wie von mir prognostiziert, ging sie an einem technisch geradezu idealen Punkt zu Ende. Seither läuft die nächste große Abwärtswelle in Richtung neuer Jahrestiefs. Bewegungen dieser Art bergen große Chancen für flexible Anleger.

Erste Positionen, mit denen sie von fallenden Kursen profitieren können, habe ich den Lesern meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren bereits zum Kauf empfohlen. Weitere Empfehlungen werden in den kommenden Tagen in meinem Wochenupdate oder per Ad-hoc-Meldung folgen. Denn bei einigen besonders überbewerteten Aktien erwarte ich jetzt kurzfristig sehr attraktive Einstiegsgelegenheiten. Konstellationen dieser Art bietet Ihnen die Börse nur selten. Lassen Sie diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen.

Es gibt auch jetzt noch unterbewertete Aktien

Trotz der extremen fundamentalen Überbewertung des Aktienmarktes sind einige wenige Sektoren unterbewertet. Interessanterweise handelt es sich dabei um Sektoren, die auch in früheren Baissen dem Abwärtstrend trotzen und mit Kursgewinnen glänzen konnten.

Attraktiv bewertete Aktien finden Sie zurzeit vor allem im Edelmetallsektor und bei den klassischen Energiewerten. Hier sollten Sie unbedingt investiert sein.

Das sind Ihre nächsten Schritte

Was genau Sie jetzt tun können, zu welchen Aktien und Short-Positionen ich Ihnen rate, lesen Sie in der aktuellen Monatsausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren. Darin empfehlen wir Ihnen eine Aktie aus einem krisenfesten Sektor und einen ETF zum Kauf.

Darüber hinaus empfehlen wir eine Short-Position auf eine extrem überbewertete Aktie eines Branchenriesen und bisherigen Börsenlieblings, bei dem unsere Analysen einen starken Kursrückgang prognostizieren. Weitere Short-Empfehlungen werden in Kürze folgen. Krisensicher Investieren – jetzt 30 Tage kostenlos.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,

Ihr Claus Vogt, Chefredakteur Krisensicher Investieren

P.S.: Unter anderem haben wir kürzlich bei einer der von uns empfohlenen Aktien einen Gewinn von 116,7% realisiert. Gewinne dieser Größenordnung erwarte ich auch jetzt wieder.

P.P.S.: Sie wollen Woche für Woche sicher durch diese Krise kommen, dann fordern Sie bitte noch heute den kostenlosen Claus Vogt Marktkommentar hier ganz einfach mit Ihrer E-Mail an.

Schützen und mehren Sie Ihr Vermögen und testen Sie noch heute meinen hochwertigen Börsenbrief KRISENSICHER INVESTIEREN 30 Tage kostenlos.